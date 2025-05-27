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Новини
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Кількість іноземних студентів в українських вишах зменшилась за роки великої війни у 10 разів

Скільки іноземних студентів навчаєтсья в Україні

Вищу освіту в Україні здобуває приблизно 10 тисяч іноземних студентів, до початку повномасштабної війни їх налічувалося близько 100 тисяч.

Про це радниця-уповноважена президента з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник розповіла під час конференції "Освіта нової України", передає Укрінформ.

"Коли ми говоримо про більше можливостей, то задача Фонду президента – створити тут ті можливості, які змусять не тільки українських студентів обирати українські університети, але в тому числі повертати сюди іноземних студентів. До війни їх було понад 100 тисяч, сьогодні – близько 10 тисяч", – розповіла Будник.

За її словами, завданням влади є створити умови для повернення цих студентів.

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Як повідомлялося, міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що Міносвіти готове підтримати ідею законодавчо дозволити передачу державних університети в управління.

Раніше ексміністр економіки та колишній радник Офісу президента, президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов заявив про намір придбати Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА). Він обіцяв, що KSE спрямує відповідний запит Міністерству освіти та науки. Своєю чергою у МОН наприкінці січня заявили, що не розглядають можливості приватизації НаУКМА.

Автор: 

виш (88) освіта (225) студенти (76)


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хоть щось позитивне. негрів і індусів в нашомі місті вже немає як було раніше, бо було як тарганів, мабуть пішли на фронт
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27.05.2025 20:28 Відповісти
Позитивно що вони свої гроші в Україну не везуть? Що ВУЗам не висточає фінансування?
Таргани це у тебе в голові!! Расист недопідложений!
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27.05.2025 20:45 Відповісти
Ну після перемоги сюди завезуть бангладешців та інших іноземців, так що не переймайтесь
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27.05.2025 21:03 Відповісти
де расизм? ну?
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27.05.2025 22:48 Відповісти
Дурний ти, Пол.
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27.05.2025 21:01 Відповісти
Та кому вона тепер потрібна, та вища освіта?!
Ну хіба, що від мобілізації ховатись!
В такому сенсі - так! А більше - ні....
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27.05.2025 21:07 Відповісти

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