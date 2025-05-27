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Новини
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Жителі Києва за квартал накопичили боргів за електроенергію на 1,2 мільярда. Це на 200 мільйонів більше, ніж торік

Кияни в першому кварталі накопичили боргів за світло на 1,2 мільярда

Заборгованість споживачів електроенергії в Києві за січень-березень 2025 року зросла до 1,2 млрд грн, тоді як у першому кварталі минулого року вона становила 995 млн грн.

Про це повідомили в електропостачальній компанії Yasno, передає Укрінформ. 

"За результатами першого кварталу 2025 року заборгованість клієнтів Yasno в Києві зросла до 1,2 млрд грн (із яких старше 30 днів – 431 млн грн) порівняно з 995 млн грн у 2024 році (де старше 30 днів – 450 млн грн). Враховуючи постійне збільшення потреб у коштах на відновлення енергооб'єктів та підготовку до наступного опалювального сезону, котра стартує одразу по завершенню попереднього, така тенденція може мати негативні наслідки", – зазначили в компанії.

При цьому в клієнтів, яким було припинено електропостачання, середня сума боргів зменшилася з 10,8 тис. грн до 7 тис. грн порівняно з минулим роком.

"Важливо розуміти, що частина коштів, закладених у тариф, йде на експлуатацію та ремонт електромереж. Тому ігнорування оплат населенням несе ризики щодо якісної підготовки їх до наступного опалювального сезону", – підкреслили в компанії.

У березні повідомлялося, що заборгованість киян за теплопостачання та гаряче водопостачання зросла до 8 млрд грн, що на 6,5% більше, ніж на початку опалювального сезону.

У травні стало відомо, що в Києві 150 тис. мешканців системно не платять за опалення і гарячу воду.

Автор: 

борг (1877) заборгованість (171) Київ (4705) комунальні послуги (343) електроенергія (4278)


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Треба ще більше тарифи підняти. Під час війни багато людей без роботи залишились.
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27.05.2025 21:26 Відповісти
Навпаки-багато работодавців залишилося без працівників, особливо чоловічої статі.
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28.05.2025 00:01 Відповісти
проблема не только в тарифах - главная БЕДА это ИНФЛЯЦИЯ и РОСТ ЦЕН на продукты питания и ЛЕКАРСТВА которых многих просто нет..
просто людям после БЕШЕННЫХ трат на еду не хватает на оплату коммуналки..
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28.05.2025 02:03 Відповісти
Це тільки в Києві, де зарплати найбільші по Україні
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27.05.2025 21:32 Відповісти
Причому, це, як завжди, ні разу не пенсіонери та безробітні, а цілком таки заможні люди. Можливо, навіть, депутати.
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27.05.2025 21:36 Відповісти
І що? Скільки експертів пояснювали, що підняття Зельоними тарифів на електроенергію не підтверджені ніякими розрахунками. Мета одна - зістригти ще грошей. Бо не нажеруться ніяк.
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27.05.2025 21:40 Відповісти
себестоимость электро энергии около 1грн.49 копеек - но зеленский с бандой впарили ИДИОТАМ которые за них голосовали в три раза больше
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28.05.2025 02:05 Відповісти
Глитаї!
Хочете акцію "Тоді ми йдемо до вас"?
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27.05.2025 21:41 Відповісти
Скоро ахметка начнет отбирать киевские квартирки за долги,отличная работа донецкого картежника и квартальных балаганьщиков.
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27.05.2025 22:21 Відповісти

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