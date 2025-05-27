Жителі Києва за квартал накопичили боргів за електроенергію на 1,2 мільярда. Це на 200 мільйонів більше, ніж торік

Заборгованість споживачів електроенергії в Києві за січень-березень 2025 року зросла до 1,2 млрд грн, тоді як у першому кварталі минулого року вона становила 995 млн грн.

Про це повідомили в електропостачальній компанії Yasno, передає Укрінформ.

"За результатами першого кварталу 2025 року заборгованість клієнтів Yasno в Києві зросла до 1,2 млрд грн (із яких старше 30 днів – 431 млн грн) порівняно з 995 млн грн у 2024 році (де старше 30 днів – 450 млн грн). Враховуючи постійне збільшення потреб у коштах на відновлення енергооб'єктів та підготовку до наступного опалювального сезону, котра стартує одразу по завершенню попереднього, така тенденція може мати негативні наслідки", – зазначили в компанії.

При цьому в клієнтів, яким було припинено електропостачання, середня сума боргів зменшилася з 10,8 тис. грн до 7 тис. грн порівняно з минулим роком.

"Важливо розуміти, що частина коштів, закладених у тариф, йде на експлуатацію та ремонт електромереж. Тому ігнорування оплат населенням несе ризики щодо якісної підготовки їх до наступного опалювального сезону", – підкреслили в компанії.

У березні повідомлялося, що заборгованість киян за теплопостачання та гаряче водопостачання зросла до 8 млрд грн, що на 6,5% більше, ніж на початку опалювального сезону.

У травні стало відомо, що в Києві 150 тис. мешканців системно не платять за опалення і гарячу воду.