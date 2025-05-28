У Росії зафіксували рекордне скорочення залізничних вантажоперевезень, – ЦПД

Російський залізничний монополіст "РЖД" фіксує рекордне падіння обсягів вантажних перевезень.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

Зокрема, за підсумками січня-квітня 2025 року зниження становить майже 6,8%, а у квітні падіння пришвидшилось до 8,6%. Найбільше згортання вантажопотоків фіксують у металургійній, будівельній, нафтовій та сільськогосподарській галузях.

"Ці проблеми є системними і безпосередньо випливають із війни, яку Росія веде проти України. РФ переорієнтувала логістику і транспортні ресурси на військові потреби. Санкції і втрата зовнішніх ринків призводять до різкого скорочення вантажних перевезень у цивільному секторі", – йдеться у повідомленні.

Тепер "РЖД" змушена суттєво урізати інвестиційні програми та витрати на оновлення локомотивів, вагонів і залізничної інфраструктури.

Зазначається, що становище, в якому опинилася компанія, є черговим "дзвіночком" про поглиблення економічних проблем у РФ. Наслідки війни тепер відчутні не лише на лінії фронту, вони охоплюють і критичні інфраструктурні галузі, без яких економіка Росії не може нормально функціонувати, додали у ЦПД.

Як повідомлялося, у Росії розгортається криза на ринку вантажоперевезень – у січні-березні цього року з галузі пішла кожна п'ята транспортна компанія.

У лютому повідомлялося, що в передбанкрутному стані наразі перебуває майже третина логістичних компаній в Росії.