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У Росії зафіксували рекордне скорочення залізничних вантажоперевезень, – ЦПД

У Росії зафіксували рекордне скорочення залізничних вантажоперевезень, – ЦПД

Російський залізничний монополіст "РЖД" фіксує рекордне падіння обсягів вантажних перевезень.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.

Зокрема, за підсумками січня-квітня 2025 року зниження становить майже 6,8%, а у квітні падіння пришвидшилось до 8,6%. Найбільше згортання вантажопотоків фіксують у металургійній, будівельній, нафтовій та сільськогосподарській галузях.

"Ці проблеми є системними і безпосередньо випливають із війни, яку Росія веде проти України. РФ переорієнтувала логістику і транспортні ресурси на військові потреби. Санкції і втрата зовнішніх ринків призводять до різкого скорочення вантажних перевезень у цивільному секторі", – йдеться у повідомленні.

Тепер "РЖД" змушена суттєво урізати інвестиційні програми та витрати на оновлення локомотивів, вагонів і залізничної інфраструктури.

Зазначається, що становище, в якому опинилася компанія, є черговим "дзвіночком" про поглиблення економічних проблем у РФ. Наслідки війни тепер відчутні не лише на лінії фронту, вони охоплюють і критичні інфраструктурні галузі, без яких економіка Росії не може нормально функціонувати, додали у ЦПД.

Як повідомлялося, у Росії розгортається криза на ринку вантажоперевезень – у січні-березні цього року з галузі пішла кожна п'ята транспортна компанія.

У лютому повідомлялося, що в передбанкрутному стані наразі перебуває майже третина логістичних компаній в Росії.

Автор: 

вантажі (1314) залізниця (835) росія (14379)


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Топ коментарі
+6
та які дзвіночки? дзвіночки - це коли на росії буде падати здатність воювати, все інше падіння призводить тільки до нарощування цієї здатності..., вони будуть жити в злиднях, їсти кору з дерев, але вербуватися у військо та виготовляти ще більше зброї..., цивільний сектор економіки нікого не цікавить, його падіння тільки підживлює зростання військового...
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28.05.2025 10:14
+2
Кора на деревах теж не нескінчена. Її хтось повинен заготовити, переробити, зроби з неї ковбасу і привезти до місця концентрації робітників військового виробництва. А хто буде все це робити і на чому, якщо всі "снаряди точать"?

Нагадую апологєтам "нескічених ресурсів і спроможностей" засрашки, що під час другої світової совок отримав від США 480'000 вантажівок, десятками тисяч танки та літаки, а також мільйони тон продовольства - вся армія харчувалась тушняком з США, а тил жер хліб з глини та тирси і нічого б не виробив, якби США не гнало через Іран, Мурманськ та Далекий схід десятки тисяч верстатів, металли, пластик, шкіру, порохи, вибухівку та навіть гудзики і кокарди на пєлотки.
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28.05.2025 10:22
+1
На 8.6% - це, мабуть, загальна цифра скорочення. А якщо згадати, що засрашка 3 роки ударними темпами ганяє биту техніку з фронту в тил, а з іркутських баз та Північної Кореї тягне купу зброї, техніки та снарядів на фронт, то стає очевидно, що цивільний сектор впав не на якісь там 8%, а кратно цій цифрі.

Чому так? А тому що в засрашці 90+% всіх вантажоперевезнь всередині країни - це залізничний транспорт, якщо хто не знає.

Наприклад, експорт вугілля в них впав в 2-3 рази, тобто на 50-70%, з Кузбасу. І цифри "економічного росту" в 0.2% - суть відверта брехня. Тобто цілі галузі фізичного виробництва впали на 50+%, а загальне зростання на 0.2%? Ха-ха-ха. Збільшення ВВП за рахунок оборотів банківського сектору по прокручуванню ОФЗ, рєпо тощо, тобто мухлєжу з державними коштами та цінними паперами? Ню-ню.
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28.05.2025 10:17
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та які дзвіночки? дзвіночки - це коли на росії буде падати здатність воювати, все інше падіння призводить тільки до нарощування цієї здатності..., вони будуть жити в злиднях, їсти кору з дерев, але вербуватися у військо та виготовляти ще більше зброї..., цивільний сектор економіки нікого не цікавить, його падіння тільки підживлює зростання військового...
показати весь коментар
28.05.2025 10:14 Відповісти
Кора на деревах теж не нескінчена. Її хтось повинен заготовити, переробити, зроби з неї ковбасу і привезти до місця концентрації робітників військового виробництва. А хто буде все це робити і на чому, якщо всі "снаряди точать"?

Нагадую апологєтам "нескічених ресурсів і спроможностей" засрашки, що під час другої світової совок отримав від США 480'000 вантажівок, десятками тисяч танки та літаки, а також мільйони тон продовольства - вся армія харчувалась тушняком з США, а тил жер хліб з глини та тирси і нічого б не виробив, якби США не гнало через Іран, Мурманськ та Далекий схід десятки тисяч верстатів, металли, пластик, шкіру, порохи, вибухівку та навіть гудзики і кокарди на пєлотки.
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28.05.2025 10:22 Відповісти
зараз у рашкі є китай, іран та бєлорусь ще в них є північна корея... тому десь приблизно схоже..., якщо абстрагуватися від аналітики спроможностей й просто поцікавитись, чим там живе умовний "тил", то поки в них все ок..., замовляють товари з Китаю, ціни трохи піднялись, купують нерухомість по всьому світу.... і все майже стабільно..., ті, кому щось не подобається йдуть на військові заводи або в армію... ніякої напруги...
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28.05.2025 12:14 Відповісти
Нє, ну взагалі ніякої напруги... Все настільки прекрасно, що тисячі засрашинців спокійно підписують контракт смертника-штурмовика. Бо ніякої ж напруги - спокійно можна нерухомість по всьому світу купувати, а якщо не хочеться нерухомість на Балі купувати - то можна ж в армію записатись, штурмовиком. А що половина девелоперів нерухомості на грані банкрутства, що чверть автоперевізників вже збанкрутіла і закрилась, що в жителів низки регіонів кредитів набрано (бо ніхєра зарплату не платять і жити нема на що) на 4+ років повних доходів (тобто це неможливо віддати) - так в вашій макитрі ці факти не затримуються...

У вас в голові так насрано, що аж дивно, як ви досі живі і не закололи себе виделкою з-за власної тупості.
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28.05.2025 12:27 Відповісти
насрано, мабуть, у вас в тарілку, або ще кудись..., й саме тому ви споживаєте саме гімно..., якщо заколихувати себе марними перспективами, що рашка ось-ось збанкрутує та розвалиться, можна й надалі никатися по кущам, або де ви там никаєтесь зазвичай й сподіватися, що війна ось-ось закінчиться..., але, якщо немає розуму правильно оцінювати спроможності ворога, можна боляче отримати по зубах, навіть у кущах...
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28.05.2025 16:13 Відповісти
Дуже дивують люди які хочуть все і одразу.
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28.05.2025 11:46 Відповісти
На 8.6% - це, мабуть, загальна цифра скорочення. А якщо згадати, що засрашка 3 роки ударними темпами ганяє биту техніку з фронту в тил, а з іркутських баз та Північної Кореї тягне купу зброї, техніки та снарядів на фронт, то стає очевидно, що цивільний сектор впав не на якісь там 8%, а кратно цій цифрі.

Чому так? А тому що в засрашці 90+% всіх вантажоперевезнь всередині країни - це залізничний транспорт, якщо хто не знає.

Наприклад, експорт вугілля в них впав в 2-3 рази, тобто на 50-70%, з Кузбасу. І цифри "економічного росту" в 0.2% - суть відверта брехня. Тобто цілі галузі фізичного виробництва впали на 50+%, а загальне зростання на 0.2%? Ха-ха-ха. Збільшення ВВП за рахунок оборотів банківського сектору по прокручуванню ОФЗ, рєпо тощо, тобто мухлєжу з державними коштами та цінними паперами? Ню-ню.
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28.05.2025 10:17 Відповісти
На ішаках будуть возить вантаж, вони до цього привикші.
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28.05.2025 10:57 Відповісти
А може в засрашці віднайшли технології, які застосовували єгиптяни під час будівництва пірамід - якось же вони ті мільйони тон блоків перемістили від кар'єрів в долину Гіза?

От і засрашинці тепер не автомобільним транспортом (вже закрилось 25+% перевізників), не залізничним (тільки офіційна статистика падіння загального вантажообігу - 8.6%) або річним - а гужовим та пєшкодральним тягають все зростаючий відсоток жирів з кєтаю...
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28.05.2025 12:30 Відповісти
Технології египетських рептілоїдів тим паче недоступні лаптям...
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28.05.2025 14:08 Відповісти

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