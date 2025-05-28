У Росії зафіксували рекордне скорочення залізничних вантажоперевезень, – ЦПД
Російський залізничний монополіст "РЖД" фіксує рекордне падіння обсягів вантажних перевезень.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони.
Зокрема, за підсумками січня-квітня 2025 року зниження становить майже 6,8%, а у квітні падіння пришвидшилось до 8,6%. Найбільше згортання вантажопотоків фіксують у металургійній, будівельній, нафтовій та сільськогосподарській галузях.
"Ці проблеми є системними і безпосередньо випливають із війни, яку Росія веде проти України. РФ переорієнтувала логістику і транспортні ресурси на військові потреби. Санкції і втрата зовнішніх ринків призводять до різкого скорочення вантажних перевезень у цивільному секторі", – йдеться у повідомленні.
Тепер "РЖД" змушена суттєво урізати інвестиційні програми та витрати на оновлення локомотивів, вагонів і залізничної інфраструктури.
Зазначається, що становище, в якому опинилася компанія, є черговим "дзвіночком" про поглиблення економічних проблем у РФ. Наслідки війни тепер відчутні не лише на лінії фронту, вони охоплюють і критичні інфраструктурні галузі, без яких економіка Росії не може нормально функціонувати, додали у ЦПД.
Як повідомлялося, у Росії розгортається криза на ринку вантажоперевезень – у січні-березні цього року з галузі пішла кожна п'ята транспортна компанія.
У лютому повідомлялося, що в передбанкрутному стані наразі перебуває майже третина логістичних компаній в Росії.
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Нагадую апологєтам "нескічених ресурсів і спроможностей" засрашки, що під час другої світової совок отримав від США 480'000 вантажівок, десятками тисяч танки та літаки, а також мільйони тон продовольства - вся армія харчувалась тушняком з США, а тил жер хліб з глини та тирси і нічого б не виробив, якби США не гнало через Іран, Мурманськ та Далекий схід десятки тисяч верстатів, металли, пластик, шкіру, порохи, вибухівку та навіть гудзики і кокарди на пєлотки.
У вас в голові так насрано, що аж дивно, як ви досі живі і не закололи себе виделкою з-за власної тупості.
Чому так? А тому що в засрашці 90+% всіх вантажоперевезнь всередині країни - це залізничний транспорт, якщо хто не знає.
Наприклад, експорт вугілля в них впав в 2-3 рази, тобто на 50-70%, з Кузбасу. І цифри "економічного росту" в 0.2% - суть відверта брехня. Тобто цілі галузі фізичного виробництва впали на 50+%, а загальне зростання на 0.2%? Ха-ха-ха. Збільшення ВВП за рахунок оборотів банківського сектору по прокручуванню ОФЗ, рєпо тощо, тобто мухлєжу з державними коштами та цінними паперами? Ню-ню.
От і засрашинці тепер не автомобільним транспортом (вже закрилось 25+% перевізників), не залізничним (тільки офіційна статистика падіння загального вантажообігу - 8.6%) або річним - а гужовим та пєшкодральним тягають все зростаючий відсоток жирів з кєтаю...