Ціни на нафту зростають через ризики постачання з Венесуели

Ціни на нафту зросли 28 травня, оскільки інвестори врахували ризики постачання з Венесуели за новим дозволом для Chevron, хоча очікування щодо збільшення видобутку з боку ОПЕК+ продовжували обмежувати прибутки.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 25 центів, до $64,34 за барель, тоді як американська нафта марки WTI подорожчала на 24 центи, до $61,13 за барель, передає Укрінформ.

За даними видання, адміністрація Трампа видала обмежений дозвіл американському виробнику нафти Chevron зберегти активи у Венесуелі, включаючи свої частки у спільних нафтових підприємствах з державною компанією PDVSA.

Згідно з новим дозволом, Chevron не може експлуатувати нафтові родовища у Венесуелі, експортувати свою нафту або розширювати діяльність, повідомили джерела, додавши, що її намір – уникнути будь-яких можливих платежів адміністрації президента Ніколаса Мадуро.

У вівторок Chevron заявила: "Термін дії генеральної ліцензії 41B закінчився, і подальша присутність Chevron у Венесуелі залишається відповідною до всіх чинних законів і правил, включаючи систему санкцій, передбачену урядом США".

"Втрата венесуельських барелів Chevron у США призведе до дефіциту нафти для нафтопереробних заводів, і вони, таким чином, більше покладатимуться на близькосхідну нафту", – написав у записці керівник відділу сировинних товарів та вуглецевої стратегії Westpac Роберт Ренні.

Президент США Дональд Трамп відкликав попередню ліцензію 26 лютого.

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В останні роки ліцензії, видані Chevron та іншим іноземним компаніям, сприяли незначному відновленню видобутку нафти у Венесуелі приблизно до 1 мільйона барелів на добу.

Однак зростання цін було обмежене в середу на тлі очікувань, що ОПЕК+ вирішить збільшити видобуток на зустрічі цього тижня.

Засідання Організації країн-експортерів нафти та її союзників заплановано на середу, хоча жодних змін у політиці не очікується. За даними джерел, рішення про збільшення видобутку в липні може бути прийнято в суботу, коли вісім членів групи проведуть переговори.

Ринок також знайшов певну підтримку після того, як Трамп на початку цього тижня заявив, що розглядає нові санкції проти Росії.

Як повідомлялося, 27 травня ціни на нафту знизилися на тлі зростання очікувань, що члени Організації країн-експортерів нафти та їхні союзники вирішать збільшити видобуток.