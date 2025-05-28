Україні необхідно $30 мільярдів для запуску військового виробництва на повну силу, – Зеленський

Україні для запуску власного виробництва необхідної продукції військово-промислового комплексу на повну силу необхідно отримати $30 млрд.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передає Інтерфакс-Україна.

"Я би хотів, щоб ми отримали $30 млрд для того, щоб запустити на повну тільки українське виробництво. Щоб ви приблизно розуміли, що таке війна і в яких обсягах. Тобто, в принципі, ми недозавантажені приблизно на цю суму грошей. На рік ми недозавантажені. Я маю на увазі і ракетну програму, і все те, що ми спроможні виробляти", – зазначив він.

Водночас, за словами голови держави, Україна знайшла дві третини грошей на артилерійські снаряди на зовнішніх закупках. "Це не про внутрішнє виробництво, а про зовнішній пакет, який нам був потрібен на рік", – пояснив Зеленський.

Читайте також: Україна втратила $770 мільйонів на невдалих угодах на постачання зброї, – FT

Як повідомлялося, виробничий потенціал ВПК України протягом 2024 року зріс з $12 млрд до $35 млрд, завдяки чому Україна наразі сама виробляє понад 30% зброї та боєприпасів.