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Новини
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Україні необхідно $30 мільярдів для запуску військового виробництва на повну силу, – Зеленський

Україні необхідно $30 мільярдів для запуску військового виробництва на повну силу, – Зеленський

Україні для запуску власного виробництва необхідної продукції військово-промислового комплексу на повну силу необхідно отримати $30 млрд.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив президент Володимир Зеленський, передає Інтерфакс-Україна.

"Я би хотів, щоб ми отримали $30 млрд для того, щоб запустити на повну тільки українське виробництво. Щоб ви приблизно розуміли, що таке війна і в яких обсягах. Тобто, в принципі, ми недозавантажені приблизно на цю суму грошей. На рік ми недозавантажені. Я маю на увазі і ракетну програму, і все те, що ми спроможні виробляти", – зазначив він.

Водночас, за словами голови держави, Україна знайшла дві третини грошей на артилерійські снаряди на зовнішніх закупках. "Це не про внутрішнє виробництво, а про зовнішній пакет, який нам був потрібен на рік", – пояснив Зеленський.

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Як повідомлялося, виробничий потенціал ВПК України протягом 2024 року зріс з $12 млрд до $35 млрд, завдяки чому Україна наразі сама виробляє понад 30% зброї та боєприпасів.

Автор: 

Зеленський Володимир (2521) зброя (889) ОПК (72)


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Топ коментарі
+15
Нашо тобі 30 міліардів для запуску військового виробництва,візьми 50 міліардів на будівництво доріг,перекладання бруківки,озеленення окупованих міст,та на заробітню платню їх мерем.
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28.05.2025 11:32
+9
Ця заява - черговий зразок управлінського стилю «дай мільярдів, а далі розберемося». Про жодну візію, детальний план, етапи розгортання, економічну модель чи стратегію інтеграції ВПК у систему національної безпеки - ні слова. Просто «30 мільярдів, бо треба».

Але для чого саме? Які напрямки? Які KPI? Які строки? Які ризики? Хто контролює ефективність? Що заважає залучити частину фінансування через державно-приватне партнерство або створення консорціумів з виробниками? Де план інвестування і відповідальні виконавці?
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28.05.2025 11:41
+8
добавте ще так кілька мільярдів на утримання адміністрацій окупованих міст і сіл, запплатні мільйонні і премії керівникам ОВА і МВА окупованих територій, бюджети на їх "утримання". Це ж повний АНРІЛ - населені пункти давно окуповані і незрозуміло коли повернуться, можливо ніколи, а чиновників призначають і бюджети для них є
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28.05.2025 12:36
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Нашо тобі 30 міліардів для запуску військового виробництва,візьми 50 міліардів на будівництво доріг,перекладання бруківки,озеленення окупованих міст,та на заробітню платню їх мерем.
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28.05.2025 11:32 Відповісти
добавте ще так кілька мільярдів на утримання адміністрацій окупованих міст і сіл, запплатні мільйонні і премії керівникам ОВА і МВА окупованих територій, бюджети на їх "утримання". Це ж повний АНРІЛ - населені пункти давно окуповані і незрозуміло коли повернуться, можливо ніколи, а чиновників призначають і бюджети для них є
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28.05.2025 12:36 Відповісти
і на похорони порнова . такого пацика треба хоронити бюджетним коштом.
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28.05.2025 15:51 Відповісти
Ця заява - черговий зразок управлінського стилю «дай мільярдів, а далі розберемося». Про жодну візію, детальний план, етапи розгортання, економічну модель чи стратегію інтеграції ВПК у систему національної безпеки - ні слова. Просто «30 мільярдів, бо треба».

Але для чого саме? Які напрямки? Які KPI? Які строки? Які ризики? Хто контролює ефективність? Що заважає залучити частину фінансування через державно-приватне партнерство або створення консорціумів з виробниками? Де план інвестування і відповідальні виконавці?
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28.05.2025 11:41 Відповісти
"ефективність" контролюють призначені президентом потужні всесвітньо відомі економісти - дебіл Милованов і бувший премьєр що їздив на самокаті по офісу Гончаренко чи як його там
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28.05.2025 12:39 Відповісти
Вони по іншому не можуть.
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28.05.2025 14:22 Відповісти
😂😂😂
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28.05.2025 11:46 Відповісти
А можна для початку хоча б "на пів шишки" на 15 лярдів вже сьогодні запустити?
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28.05.2025 12:24 Відповісти
Військово-промисловий комплекс України зруйнований через злочинну бездіяльність вищого політичного і військового керівництва. Хто тобі, злодюжному, продажному брехливому нікчемі зараз дасть 30 млд(!) на відновлення ВПК, котрий кацапи зруйнують зразу же заново??? Це без врахування, що половину цієї суми зеленські-умерови-шмигалі... розкрадуть.
Це керівництво і полководці ведуть Армію і Україну на погибель.
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28.05.2025 12:26 Відповісти
Чому не 31 чи 29? Капець хлопака мільярдами розкидається...
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28.05.2025 13:03 Відповісти
Подивився с жахом на цю світлину та навіть не став читати новину - ВОНО ж не в собі , ЙОГО треба терміново ізолювати в спеціалізованому лікарському закладі!
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28.05.2025 13:11 Відповісти
закончились видимо деньги на бракованные мина хахаххах
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28.05.2025 14:13 Відповісти
якщо потреба працює по принципу закупівель МО, то на реальне виробництво потрібно 10-15 ярдів
а різниця вже поділена між ******* та зкимприйшов...
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28.05.2025 14:18 Відповісти
На запуск потрібно 1. А 29 вкрадуть.
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28.05.2025 14:36 Відповісти
Це тільки тобі, чи братам шефірам з міндічем також?
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28.05.2025 14:44 Відповісти
Поверни з офшорів вкрадені тобою і Єрмаком гроші, от і буде нам 30 мільярдів! На хіба вам такі гроші, все одно подавитесь...
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28.05.2025 14:48 Відповісти
ну навіщо ти так??? хіба ти забув про цукерки-рошенки на окупованих територіях??? а оффшори єрмако-зеленського то інше.
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28.05.2025 15:54 Відповісти
купи яйца, оманский шпион
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28.05.2025 16:08 Відповісти
«Ну и **** ты, майор валодя !..»
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28.05.2025 17:37 Відповісти
Гроші просе,але і досі не розуміє що таке війна.А після 30 млрд. відразу наступить просвітління.
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28.05.2025 17:49 Відповісти
Знаючи арифметику зелених ворюг ситуація десь така - Україні треба мільйярдів 10.
Все інше треба зеленим ворюгам.
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28.05.2025 18:18 Відповісти
Заберіть спочатку 28 мільярдів грн за браковані міни, 200 мільярдів грн з фірм прокладок в тому числі іноземних куди ви перевели не 20% як повинно бути навіть не 30%, а 100% передплати за річний терміни поставки озброєння, якого так і не було поставлено, це-ж треба бути або дебілами або іноземними агентами. Ви не можете оптово-волоконних катушок поставити,тому що у вас замість голови срака , навіть дробовиків щоб рятуватися від ціх дронів, у вас гроші під ногами мішками лежали, а ви їх крадете.
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28.05.2025 19:14 Відповісти

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