Уряд змінив систему оплати праці митників (оновлено)

Кабінет Міністрів 23 травня прийняв постанову, яка передбачає оновлення системи оплати праці працівників митних органів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Як пояснили у відомстві, зарплата митника складається із посадового окладу, надбавок і премій. Сукупний розмір основних надбавок (надбавки за виконання особливо важливої роботи, надбавки за персональну кваліфікацію тощо) не може перевищувати 90% посадового окладу. Розмір премій не може перевищувати 30% фонду посадового окладу за рік.

Тепер посадовий оклад залежатиме від обсягу професійних знань і навичок. Митні компетенції об’єднуються в групи за функціональним напрямом: адміністративне керівництво, митний контроль та митні формальності, митний аудит, митні платежі, протидія митним правопорушенням, ІТ, правове забезпечення тощо. Наприклад, у 2025 році посадовий оклад Голови Держмитслужби складатиме 90,2 тис. грн, начальника митниці – 54,1 тис. гривень У митницях посадові оклади за посадами головних державних інспекторів організаційного та господарського забезпечення будуть складати 25,3 тис. грн, за посадами головних державних інспекторів митного контролю та митного оформлення – 29,8 тис. гривень. У апараті Держмитслужби – 29,4 тис. грн та 36,8 тис. грн відповідно. При цьому оклади для окремих ІТ-фахівців та спеціалістів з кібербезпеки на 35-45% вищі, ніж в інших групах. Розмір посадових окладів працівників митних органів України безпосередньо прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що встановлюється законом на 1 січня відповідного року.

"Розміри посадових окладів за посадами, віднесеними до груп митних компетенцій з більшими вимогами до знань і навичок митників, будуть вищими, ніж розміри посадових окладів у групах митних компетенцій, де вимоги до знань і навичок є меншими. Тобто, посадовий оклад буде залежати від обсягу вимог до посади, а не від приналежності до конкретного структурного підрозділу", – пояснили у Мінфіні.

Таким чином, у структурному підрозділі за одним функціональним напрямом можуть бути одночасно посади, які вимагають високого рівня знань і навичок, і посади, які вимагають менший рівень.

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У митницях ця градація буде реалізована через наявність посад головного, старшого і державного інспектора. В апараті Держмитслужби через градацію фахових рівнів для посади головного державного інспектора: високий рівень (30% від кількості), середній (50%) та базовий (20%).

Загалом апарат Держмитслужби та митниці на 70% складаються із посад інспекторів. Для керівних посад у апараті Держмитслужби і в митницях, яких не може бути більше 30%, також запроваджується підхід з оплати праці, що залежить від групи митних компетенцій, до якої віднесено таку керівну посаду.

Вищий рівень посадового окладу передбачається для інспекторів у профільних для Держмитслужби групах митних компетенцій (митний контроль та оформлення, аудит, запобігання митним правопорушенням тощо), нижчий – у групах митних компетенцій організаційного та господарського забезпечення (зокрема, правове, фінансове, кадрове, матеріально-технічне забезпечення).

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів затвердив нову систему оплати праці для державних службовців на основі кваліфікації посад і грейдів. Із початку 2024 року 70% зарплати держслужбовця становлять оклад, і лише 30% – премії. Після цього середні зарплати держслужбовців суттєво зросли.