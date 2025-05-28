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Новини
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Уряд змінив систему оплати праці митників (оновлено)

Уряд змінив систему оплати праці митників

Кабінет Міністрів 23 травня прийняв постанову, яка передбачає оновлення системи оплати праці працівників митних органів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Як пояснили у відомстві, зарплата митника складається із посадового окладу, надбавок і премій. Сукупний розмір основних надбавок (надбавки за виконання особливо важливої роботи, надбавки за персональну кваліфікацію тощо) не може перевищувати 90% посадового окладу. Розмір премій не може перевищувати 30% фонду посадового окладу за рік.

Тепер посадовий оклад залежатиме від обсягу професійних знань і навичок. Митні компетенції об’єднуються в групи за функціональним напрямом: адміністративне керівництво, митний контроль та митні формальності, митний аудит, митні платежі, протидія митним правопорушенням, ІТ, правове забезпечення тощо.

Наприклад, у 2025 році посадовий оклад Голови Держмитслужби складатиме 90,2 тис. грн, начальника митниці – 54,1 тис. гривень У митницях посадові оклади за посадами головних державних інспекторів організаційного та господарського забезпечення будуть складати 25,3 тис. грн, за посадами головних державних інспекторів митного контролю та митного оформлення – 29,8 тис. гривень. У апараті Держмитслужби – 29,4 тис. грн та 36,8 тис. грн відповідно. При цьому оклади для окремих ІТ-фахівців та спеціалістів з кібербезпеки на 35-45% вищі, ніж в інших групах.

Розмір посадових окладів працівників митних органів України безпосередньо прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що встановлюється законом на 1 січня відповідного року.

"Розміри посадових окладів за посадами, віднесеними до груп митних компетенцій з більшими вимогами до знань і навичок митників, будуть вищими, ніж розміри посадових окладів у групах митних компетенцій, де вимоги до знань і навичок є меншими. Тобто, посадовий оклад буде залежати від обсягу вимог до посади, а не від приналежності до конкретного структурного підрозділу", – пояснили у Мінфіні.

Таким чином, у структурному підрозділі за одним функціональним напрямом можуть бути одночасно посади, які вимагають високого рівня знань і навичок, і посади, які вимагають менший рівень.

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У митницях ця градація буде реалізована через наявність посад головного, старшого і державного інспектора. В апараті Держмитслужби через градацію фахових рівнів для посади головного державного інспектора: високий рівень (30% від кількості), середній (50%) та базовий (20%).

Загалом апарат Держмитслужби та митниці на 70% складаються із посад інспекторів. Для керівних посад у апараті Держмитслужби і в митницях, яких не може бути більше 30%, також запроваджується підхід з оплати праці, що залежить від групи митних компетенцій, до якої віднесено таку керівну посаду.

Вищий рівень посадового окладу передбачається для інспекторів у профільних для Держмитслужби групах митних компетенцій (митний контроль та оформлення, аудит, запобігання митним правопорушенням тощо), нижчий – у групах митних компетенцій організаційного та господарського забезпечення (зокрема, правове, фінансове, кадрове, матеріально-технічне забезпечення).

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів затвердив нову систему оплати праці для державних службовців на основі кваліфікації посад і грейдів. Із початку 2024 року 70% зарплати держслужбовця становлять оклад, і лише 30% – премії. Після цього середні зарплати держслужбовців суттєво зросли.

Автор: 

Кабмін (7794) зарплата (1134) Державна митна служба (482)


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Коротше, хто більше настриже за зміну - тому і премію дадуть...
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28.05.2025 14:36 Відповісти
А там ще і зарплату дають ?
Вау...
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28.05.2025 14:40 Відповісти
Думаю, що навіть якби їм не платили зарплату, вони б і так з задоволенням ходили на роботу )
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28.05.2025 15:04 Відповісти
Вони самі віддадуть десять зарплат, щоб їх тільки не попросили з місця обітованого.
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28.05.2025 21:18 Відповісти

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