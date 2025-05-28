ОАЕ пропонують купити російську "дочку" італійського банку UniCredit зі знижкою 60%

Три компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів звернулися до Міністерства фінансів Італії з пропозицією купити російські активи UniCredit із великою знижкою.

Про це пише Reuters, передає The Moscow Times.

Передбачається, що дубайські інвестиційні компанії Asas Capital та Mada Capital створять структуру спеціального призначення та співпрацюватимуть із інвестиційною компанією Inweasta, яка вже працює в Росії.

Консорціум із ОАЕ пропонує придбати російський бізнес UniCredit із 60% знижкою до ринкової вартості.

UniCredit управляє комерційним банком у Росії та послідовно скорочує операції в країні, але оскаржив через Європейський суд загальної юрисдикції більш жорсткі терміни виходу, яких вимагає Європейський центральни банк.

UniCredit є одним із небагатьох міжнародних банків, який не вийшов із Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, а генеральний директор банку Андреа Орсель заявив, що не хоче завдати шкоди акціонерам, покинувши ринок РФ без справедливої ​​ціни за активи.

У квітні цього року повідомлялося, що Італія вимагатиме від банківської групи UniCredit покинути Росію якнайшвидше для отримання дозволу на поглинання меншого конкурента Banco BPM.

Наприкінці лютого цього року головний виконавчий директор банку Андреа Орсель заявив, що UniCredit може прискорити вихід із Росії в разі завершення війни Росії проти України.

Як повідомлялося, італійська група UniCredit розпочала попередні переговори про продаж дочірнього банку в Росії ще у травні 2022 року, після прояву інтересу з боку фінансових організацій, а також компаній, зацікавлених в отриманні банківської ліцензії в РФ.

Чистий прибуток російського бізнесу італійської банківської групи UniCredit у першому кварталі 2024 року становив 213 млн євро. Це удвічі більше, ніж у першому кварталі 2023 року.

Російський "Юнікредит Банк" за підсумками 2023 року отримав чистий прибуток у розмірі 665 млн євро, хоча 2022 рік підконтрольний італійській групі UniCredit російський банк завершив зі збитком у розмірі 220 млн євро.