Гірничодобувний сектор України внаслідок війни втратив $1,7 трильйона, – Міндовкілля

Гірничодобувний сектор України за три роки розв'язаної Росією повномасштабної війни через окупацію української території та бойові дії вздовж лінії фронту протяжністю понад 1000 км зазнав збитків близько на 70 трлн грн ($1,7 трлн).

Про це заявила міністерка захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук в інтерв'ю Reuters, передає Інтерфакс-Україна.

Окрім того, за словами Гринук, близько половини стратегічно важливих матеріальних ресурсів України знаходяться на тимчасово окупованих територіях, зокрема, велика частина родовищ вугілля, деякі родовища літію, марганцю та інших корисних копалин.

Раніше міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.

23 травня стало відомо, що Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду.

За словами Гринчук, Україна сподівається, що фонд значно збільшить потенціал гірничодобувної промисловості.

"Наразі частка нашого сектору природних ресурсів у валовому внутрішньому продукті становить 4%, але потенціал набагато більший. Ми щиро сподіваємося, що угода приверне більше уваги до цього сектору та зробить іноземні інвестиції більш зрозумілими та привабливими", – зауважила міністерка.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?