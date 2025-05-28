Литва виділила росіянам та білорусам частину допомоги, що була призначена для українців

У Литві частину допомоги, яку Європейський Союз виділив для підтримки громадян України, отримували й громадяни інших країн – зокрема Росії, Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану та ще понад 40 держав.

Про це пише LRT, передає LIGA.net.

Проєкт "Допомога біженцям від війни в Україні" реалізовувався протягом 2022-2023 років під наглядом Агентства Європейського соціального фонду (ESFA), що управляє інвестиціями ЄС у Литві.

На проєкт було виділено майже 17 млн євро. Його реалізовувала Литовська служба зайнятості, бо біженців працевлаштовували на підприємствах, а роботодавці отримували за це дотації.

Допомога передбачала мовні курси, правову підтримку, забезпечення засобами гігієни, продуктами харчування, медикаментами, а також субсидоване працевлаштування.

Однак Державний контроль Литви виявив, що подібні послуги отримали щонайменше 813 осіб, які не є громадянами України.

Через це країна змушена повернути витрачений на громадян інших країн понад 1 млн євро до бюджету Євросоюзу.

Через інцидент вже звільнено керівницю ESFA Ліну Невінскене, а Міністерство соціального захисту та праці Литви ініціювало внутрішній аудит.

ESFA своєю чергою наполягає, що на момент реалізації проєкту правила дозволяли надавати частину послуг не лише українцям, а й іншим соціально вразливим особам, які легально перебували у Литві.

Водночас Держконтроль Литви вказує, що, відповідно до умов проєкту, допомога мала призначатися лише українцям, які рятуються від війни.

Аудит також показав розбіжності у даних: якщо Держконтроль Литви нарахував 813 осіб, які не мали права на участь у проєкті, то сама агенція ESFA визнає лише 484 таких випадки.

Раніше повідомлялося, що уряд Литви спрямує 1,1 млрд євро на зміцнення своїх кордонів з Білоруссю та Росією.

До того стало відомо, що в Сеймі Литви також розглянуть зміни до законодавства, які зобов'яжуть громадян Росії отримувати спеціальний дозвіл для купівлі нерухомості поблизу стратегічних об'єктів.

Литва та її балтійські сусіди Латвія та Естонія, які межують із Росією, побоюються, що вони можуть опинитися наступними під прицілом Москви, якщо вона переможе у війні проти України.

Як повідомлялося, станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 мільйона громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.

Найбільше зменшення кількості біженців з України було зафіксовано в Чехії (-32 695 осіб; -8,2%), Швеції (-20 505 осіб; -43,2%) та Литві (-4 845 осіб; -9,9%).