Маск заявив, що залишає адміністрацію Трампа

Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності уряду (DOGE), заявив, що його час в адміністрації Трампа "добігає кінця".

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Оскільки мій запланований час на посаді спеціального державного службовця добігає кінця, я хотів би подякувати президенту Дональду Трампу за можливість скоротити марнотратні витрати. Місія DOGE з часом буде тільки посилюватися, оскільки вона стає способом життя в усьому уряді", – написав бізнесмен.

Водночас посадовець Білого дому на правах анонімності підтвердив агенції АР відставку Маска. Наразі офіційних заяв щодо цього не було.

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Про своє рішення Маск заявив через день після того, як телеканал CBS опублікував частину інтерв’ю, в якому бізнесмен розкритикував законопроєкт, що передбачає зниження податків та посилення міграційного контролю.

Під час інтерв’ю CBS Маск назвав цей так званий BBB (Big Beautiful Bill) "законопроєктом про величезні витрати", який збільшує федеральний дефіцит і "підриває роботу" DOGE.

Раніше Маск заявив, що в травні планує скоротити час своєї роботи в Департаменті ефективності уряду (DOGE). Згодом він оголосив, що значно скоротить політичні витрати, що може позначитися на передвиборчих позиціях президента США Дональда Трампа та республіканців напередодні проміжних виборів 2026 року.