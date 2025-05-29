Шмигаль не бачить загроз через відновлення квот на імпорт аграрної продукції з України до ЄС

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль не бачить загроз у короткотерміновій перспективі через відновлення Євросоюзом квот на імпорт сільськогосподарських товарів із України, які були скасовані на початку повномасштабного вторгнення.

Про це він заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Фінляндії Петтером Орпо, передає Іннтерфакс-Україна.

"До повномасштабного вторгнення з Європою уже діяла зона вільної торгівлі, вона з 6 червня і продовжить діяти як зона вільної торгівля для України з Євросоюзом", – сказав Шмигаль.

За його словами, є попередня домовленість з Європейською комісією, що ЗВТ в обсязі квот 7/12 діятиме до моменту прийняття змін до статті №29 Угоди про асоціацію.

"Ми розуміємо, що цей семимісячний обʼєм, який ми матимемо в квотах, буде достатнім, щоб Україна не відчула погіршення умов, які ми мали впродовж попередніх трьох років", – підкреслив Шмигаль.

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Крім того, премʼєр висловив сподівання, що ще в 2025 році будуть підписані зміни з Єврокомісією до статті №29 Угоди про асоціацію.

"Відповідно і український і європейський бізнес, який уже має підписані контракти в межах укладених обʼємів і квот, не відчує погіршення", – зазначив Шмигаль.

Він підкреслив, що питання торгівлі з ЄС для України є важливим. "Загроз, станом на сьогодні в погіршення умов, в короткотерміновій перспективі, немає. Є необхідність оперативно укласти зміни до Угоди про асоціацію", – заявив голова українського уряду.

Що відомо про український експорт у ЄС

Як повідомлялося, ЄС вирішив не продовжувати дію запроваджених у 2022 році автономних торговельних преференцій для України, які відомі як "торговельний безвіз".

Після цього торгівля з Україною у ЄС відбуватиметься за довоєнними правилами, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Зокрема, Єврокомісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які набудуть чинності із 6 червня. Вони передбачають відновлення квот на імпорт українських товарів цього року в обсязі 7/12 від звичайних річних обсягів, які діяли до 2022 року. Водночас Єврокомісія обіцяє провести переговори пр овнесення змін Угоди про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, які можуть передбачати перегляд квот.

У Мінекономіки України назвали такий розвиток подій "найгіршим сценарієм" і закликали ЄС зберегти чинні умови принаймні до внесення змін до DCFTA між Україною та ЄС. Однак переговори з ЄС про внесення змін до DCFTA ще навіть не розпочалися, визнавала віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, у травні 2024 року Рада Євросоюзу затвердила продовження дії призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу ще на рік, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів. Єврокомісія запропонувала запровадити квоти на деякі продукти, щоб захистити ринок ЄС. Зокрема, на яйця, птицю, цукор, овес, кукурудзу, крупи та мед.

Тоді у Єврокомісії анонсували консультації з Україною відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію, щоб узгодити довгострокову лібералізацію взаємних тарифів.