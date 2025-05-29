Оператори п’яти країн домовилися про постачання американського СПГ в Україну

Оператори газотранспортних систем Болгарії, Греції, Молдови, Румунії та України розробили схему постачань американського скрапленого природного газу з Греції в Україну Трансбалканським коридором.

Про це повідомив румунський оператор Transgaz, передає Інтерфакс-Україна.

"Bulgartransgaz EAD (Болгарія), DESFA SA (Греція), Transgaz SA (Румунія), VestMoldTransgaz SRL (Молдова) і Gas TSO (Україна) спільно пропонують маршрутний пакетний продукт для постачань природного газу на період із червня до жовтня 2025 року, що сприятиме транспортуванню газу з Греції до України", – ідеться у заяві компанії.

Зазначається, що для підвищення привабливості маршруту сторони домовилися про єдиний тариф на транзит газу зі знижкою 25%. Для українського оператора знижка становитиме 46%.

Газ надходитиме з Греції в Україну трансбалканським маршрутом через такі точки з'єднання: Сідірокастро/Кулата, Кардам/Негру-Воде, Ісакча/Орловка, Каушани/Гребеники.

Тендер на постачання в Україну в червні 2,9 млн кубометрів газу на день оголошено 29 травня. Оператори країн, які беруть участь у проєкті, проводитимуть єдиний аукціон для розподілу потужностей на всіх точках Трансбалканського коридору за маршрутом транспортування природного газу з Греції в Україну.

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У четвертий понеділок кожного місяця проводитимуться тендери з продажу потужності на наступний календарний місяць. Для розподілу потужностей буде реалізовано механізм аукціону з єдиною ціною.

Наголошується, що схему розроблено для підготовки України до опалювального сезону.

"До жовтня 2025 року Україна має закачати до своїх підземних сховищ близько 5 млрд кубометрів природного газу для підготовки до зимового сезону та гарантування безпеки вразливих категорій споживачів", – йдеться у повідомленні.

Пропонований транспортний пакет може використовуватися лише для постачань газу в Україну. Раніше газ у країну Трансбалканським коридором не постачали.

Нагадаємо, у квітні Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ. Він тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 8,32 млрд кубометрів, та завершився 16 квітня на рівні 0,68 млрд кубометрів активного газу – найнижчому за всю історію роботи.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" має багато сценаріїв для проходження наступного опалювального сезону, у тому числі й з обмеженням споживання, але докладатиме зусиль, що не допустити такого розвитку подій.

До того член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро. Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще на 600 млн євро.