Керівники найбільших банків дали найкращу оцінку фінсектору України за останні три роки

Керівники найбільших банків та небанківських фінансових установ зберегли позитивні оцінки стійкості фінансового сектору та оцінили стан справ найліпше із 2021 року.

Про це свідчать результати "Опитування про системні ризики фінансового сектору" за травень 2025 року, повідомили у Національному банку.

За даними опитування, майже половина респондентів оцінили поточний стан сектору як добрий або дуже добрий – це найкращий показник від початку повномасштабного вторгнення.

Дещо менше половини керівників фінустанов визначили рівень ризику в секторі в цілому як середній, на користь оптимістичніших оцінок зменшилася частка респондентів, що оцінювали ризики як дуже високі. Тож загальний рівень ризику у фінансовому секторі фінустанови оцінили як помірно високий із незначним поліпшенням порівняно з минулим опитуванням.

З листопада 2022 року більшість респондентів оцінюють стійкість фінансового сектору до значних негативних подій як середню чи високу.

Читайте також: Вклади українців у банках за три роки зросли на пів трильйона

Основним джерелом системних ризиків у фінансовому секторі, на думку фінустанов, залишається війна з РФ. Водночас помітно підвищився ризик шахрайства та кіберзагроз – "плюс" 4 позиції з листопада 2024 року та друге місце серед найбільших загроз.

Ризики якості людського капіталу у фінансовому секторі потрапляють до п’ятірки найбільших джерел ризику вже три опитування поспіль.

Утім, суттєво послабилися ризики діяльності правоохоронних органів і судової системи, а також ризики загального рівня корупції, якості законодавства та політичної і соціальної ситуації в країні.

Опитування тривало з 6 до 21 травня 2025 року за участю керівників 22 банків, 10 страховиків та двох інвестиційних компаній.

Як повідомлялося, платоспроможні банки в Україні за перший квартал цього року отримали 40 млрд грн чистого прибутку, 65,7% якого сформували державні банки.