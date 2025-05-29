Тиск посилюється: Республіканці та радники вимагають від Трампа нових санкцій проти Росії

Низка республіканців у Конгресі та радники Білого дому закликають президента США Дональда Трампа нарешті схвалити нові санкції проти Росії, оскільки розчарування через військову агресію Путіна в Україні посилюється.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела, передає Forbes.

Раніше Трамп утримувався від санкцій проти Москви, сподіваючись на домовленості з Путіним для припинення війни та вважаючи санкції неефективними. Зазначається, що він прагне економічного партнерства з Росією, але обмеження можуть ускладнити припинення трирічного конфлікту.

Однак, за словами помічників, роздратування Трампа щодо Путіна є щирим і дедалі серйознішим. Вони зазначають, що президент серйозно розглядає можливість запрлвадження санкцій після недавнього загострення російських атак.

"Він завжди шукає різні способи тиску...Цей випадок не виняток. Він постійно зважує свої варіанти", – сказав високопоставлений посадовець Білого дому.

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Американські законодавці підготували новий пакет економічних санкцій проти Росії, включно з обмеженнями в банківському та енергетичному секторах. Вони зазначають, що цей пакет готовий до впровадження за наказом Трампа.

Одним із варіантів, який підтримують деякі радники Трампа, є схвалення або принаймні не перешкоджання законопроєкту, запропонованому минулого місяця сенаторами-республіканцем Ліндсі Гремом і демократом Річардом Блюменталем. Законопроєкт передбачає введення 500% мита на товари, імпортовані з країн, які купують російську нафту.

Деякі радники вважають, що цей законопроєкт може бути корисним, оскільки дозволяє запровадити вагомі санкції, водночас Трамп може заявити Путіну, що рішення про санкції було поза його контролем, за словами одного американського чиновника, обізнаного з цією справою. Це, своєю чергою, може допомогти Трампу зберегти діалог із Путіним.

Цей чиновник та ще одна особа, знайома з внутрішніми дискусіями, зазначили, що Білий дім Трампа вважає вторинні санкції – тобто санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією, а не лише проти самої Росії – необхідними для їхньої ефективності.

РАніше президент США Дональд Трамп за результатами телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним заявив, що не посилює санкції щодо Росії, аби не перешкоджати врегулюванню війни в Україні.