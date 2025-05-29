Обхід санкцій: Російський "Лукойл" отримує мільярди доларів через дочірню компанію в Ірландії

Російська нафтова компанія "Лукойл" обходить санкції Європейського Союзу через дочірню компанію, зареєстровану в Ірландії.

Про це пише The Currency, передає ЕП.

Як повідомляється, компанія Lukoil Capital Designated Activity Company була створена у вересні 2021 року, тобто за кілька місяців до початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України. Єдина функція компанії – випускати облігації на міжнародних ринках, залучаючи мільярди доларів на потреби російського "Лукойлу".

Загальна сума облігацій, випущених через ірландську структуру, складає $2,3 млрд, а кошти зрештою потрапляють до материнської компанії в Росії.

При цьому сама ірландська компанія не знаходиться під санкціями, оскільки Євросоюз формально не заборонив діяльність "Лукойлу", на відміну від США та Великої Британії. Таким чином це дозволяє російському гіганту зберігати доступ до західних ринків капіталу навіть в умовах міжнародної ізоляції.

Директорів Lukoil Capital пов'язують із фірмою Vantru – компанією з надання корпоративних послуг у Північній Ірландії. Ці самі особи керують ірландською філією московського аеропорту, яка також потрапила в поле зору журналістів.

У коментарі виданню The Currency засновник Vantru Рорі Малвані підтвердив, що його компанія працює з ірландськими фірмами, пов'язаними з Росією, і вважає законним збір коштів від російського бізнесу для виплат західним інвесторам, якщо ці виплати не заборонені.

У жовтні минулого року стало відомо, що російський "Лукойл" поповнив тіньовий флот на 25 старих танкерів. Кожен із них купувався окремою офшорною компанією, яка належала іншій, а то й декільком іншим фірмам. Керували кораблями дубайські компанії пакистанського суднового підприємця, якого британські суди переслідують за обман інвесторів.

Як повідомлялося, "Лукойл", друга за величиною нафтова компанія Росії, з 2023 року розглядає можливість продажу найбільшого в Південно-Східній Європі нафтопереробного заводу Lukoil Neftohim Burgas AD та пов’язаного з ним роздрібного паливного бізнесу в Болгарії, скаржачись на "дискримінаційні закони та інші несправедливі, упереджені політичні рішення щодо НПЗ".