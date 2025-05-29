Telegram росіянина Дурова залучив $1,7 мільярда інвестицій. Більшу частину коштів витратять на виплату боргів

Месенджер Telegram росіянина Павла Дурова залучив $1,7 мільярда інвестицій шляхом розміщення нових п'ятирічних конвертованих облігацій.

Компанія планує використати більшу частину залучених коштів для погашення боргу, передає Bloomberg.

Папери були розміщені зі ставкою купона в 9% - це на 200 базисних пунктів вище за ставку за першим випуском бондів компанії на суму $2,35 млрд у 2021 році.

За даними агентства, Telegram спрямує частину коштів на достроковий викуп боргу на $955 млн, термін погашення якого настає у 2026 році. Водночас компанія залучила $745 мільйонів нових коштів.

Як повідомлялося, напередодні засновник Telegram росіянин Павло Дуров оголосив, що компанія xAI американського мільярдера Ілона Маска, яка займається розробкою додатка Grok з використанням технологій штучного інтелекту, інвестує $300 мільйонів у месенджер. Крім того, влітку чатбот Grok від xAI почне працювати у Telegram.

Днем раніше на форумі свободи в Осло, організованому американською організацією Human Rights Foundation (HRF), Дуров вчергове заперечив звинувачення у співпраці з владою РФ.

"Я русскій! І я скоріше краще помру, ніж стану чиїмось активом", – сказав Дуров у відповідь на запитання, чи він є "російським активом".

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Дуров перебуває переважно у Франції, після того, як його у серпні 2024 року затримали в аеропорту Парижа. Його звинуватили у низці злочинів, пов'язаних з організованою злочинністю – у тому числі у співучасті в розповсюдженні наркотиків та дитячої порнографії, а також у відмові надавати інформацію на запити уповноважених органів.

Також його звинувачують в тому, що він не вжив заходів проти злочинного використання його месенджера підписниками, зокрема, через відсутність модерації та співпраці зі слідством.

Дуров народився у Санкт-Петербурзі і був засновником російської соцмережі "Вконтакте", у 2014 році він продав свою частку у цій компанії бізнес-партнеру близького до Путіна олігарха Алішера Усманова. Після цього Дуров виїхав з Росії до ОАЕ і займався розвитком Telegram. У 2021 році він отримав громадянство Франції.

Що відомо про співпрацю Telegram і російської влади?

Нагадаємо, у березні 2021 року створений з ініціативи Володимира Путіна та Дмитра Мєдведєва Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) інвестував у Telegram спільно з Mubadala Investment Company.

Перед цим засновник Telegram Павєл Дуров визнав, що месенджер заблокував низку опозиційних російських каналів. За словами Дурова, ці канали публікували телефонні номери та адреси російських суддів, прокурорів та силовиків, причетних до придушення протестних акцій у РФ, що суперечить правилам.

У червні 2020 року Роскомнагляд відмовився від вимоги щодо обмеження доступу до месенджера Telegram, пояснивши своє рішення готовністю засновника Telegram Павла Дурова співпрацювати з російськими правоохоронними органами та "протидіяти тероризму та екстремізму".

Видання New York Times писало, що російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) отримала інструменти, які дозволяють їй відстежувати трафік у зашифрованому листуванні в месенджерах Telegram, WhatsApp і Signal.

Крім того, використовувати на роботі месенджер Telegram, створений росіянином Павлом Дуровим, заборонили аналітикам ЦРУ США та низки відомств інших країн, що працюють із таємною інформацією.

У вересні 2024 року Національний координаційний центр кібербезпеки України ухвалив рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, а також на об’єктах критичної інфраструктури.

Втім, українська влада відмовляється блокувати роботу Telegram, називаючи цей месенджер основним джерелом новин для багатьох українців, хоча і визнає, що месенджер Дурова відмовляється блокувати небезпечні телеграм-канали на вимогу українських правоохоронців, на відміну від спецслужб РФ.