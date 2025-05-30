Ціни на нафту відреагували на нове рішення суду щодо тарифів Трампа

Ціни на нафту знизилися 30 травня на тлі очікування чергового збільшення видобутку ОПЕК+ у липні та невизначеності після того, як апеляційний суд зберіг торговельні тарифи президента США Дональда Трампа.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 31 цент, до $63,84 за барель. Американська нафта марки WTI зменшилася в ціні на 31 цент, до $60,63 за барель, передає Укрінформ.

Зазначається, що обидва контракти подешевшали на 1,5% з початку тижня.

Низхідна траєкторія значною мірою зумовлена перспективою зростання поставок, оскільки інвестори врахували чергове підвищення цін Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками (ОПЕК+).

"Усе готово для чергового значного збільшення видобутку", – заявив у записці керівник відділу досліджень сировинних товарів та вуглецю Westpac Роберт Ренні.

Потенційне зростання відбувається на тлі підвищення світового профіциту до 2,2 мільйона б/доба, що, ймовірно, вимагає коригування цін, щоб стимулювати реакцію з боку пропозиції та відновити баланс, зазначають аналітики JPMorgan.

Вони очікують, що ціни залишаться в поточних межах, перш ніж до кінця року впадуть до позначки в $50.

Читайте також: Ціни на нафту зростають через блокування судом тарифів Трампа

У США тарифи Трампа мали залишатися чинними після того, як федеральний апеляційний суд тимчасово відновив їх у четвер, скасувавши рішення торгового суду в середу про негайне блокування найширшого з цих мит.

У четвер ціни на нафту знизилися більш як на 1%, оскільки трейдери оцінювали його наслідки. Аналітики заявили, що невизначеність зберігатиметься, оскільки тарифні битви продовжуватимуть розвиватися.

Що стосується попиту, побоювання щодо рецесії, підживлені тарифною війною, затьмарили перспективи. Посилюючи торговельну напруженість між США та Китаєм, Вашингтон наказав широкій мережі компаній припинити поставки товарів, включаючи етан та бутан, до Китаю без ліцензії та відкликав ліцензії, вже видані деяким постачальникам.