Ціни на нафту зростають через блокування судом тарифів Трампа

Ціни на нафту зросли 29 травня після того, як суд США скасував більшість тарифів президента Дональда Трампа.

Як пише Reuters, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 78 центів, до $65,68 за барель. Ціна на американську нафту марки WTI збільшилася на 78 центів, до $62,62 за барель, передає Укрінформ.

У середу торговий суд США постановив, що Трамп перевищив свої повноваження, запровадивши повсюдні мита на імпорт від торговельних партнерів США. Водночас суд не розглядав деякі галузеві тарифи, які Трамп запровадив на автомобілі, сталь та алюміній, використовуючи інший закон.

Це рішення підвищило апетит до ризику на світових ринках, які були стурбовані впливом зборів на економічне зростання, але аналітики заявили, що полегшення може бути лише тимчасовим, враховуючи заяву адміністрації Трампа про подачу апеляції.

"Але зараз інвестори отримують перепочинок від економічної невизначеності, яку вони так люблять ненавидіти", – сказав аналітик City Index у Брісбені Метт Сімпсон.

Читайте також: Нафтогазові доходи Росії впали у квітні на 12%. Вплинуло падіння світових цін на нафту

Щодо постачання нафти, існують побоювання щодо потенційних нових санкцій проти російської сирої нафти. Водночас Організація країн-експортерів нафти та її союзники можуть у суботу домовитися про прискорення зростання видобутку нафти в липні.

"Ми припускаємо, що група погодиться на ще одне значне збільшення постачання на 411 тис. барелів на добу. Ми очікуємо аналогічного зростання до кінця третього кварталу, оскільки група посилює свою увагу до захисту частки ринку", – йдеться в примітці аналітиків ING.

Chevron посилює ризики постачання, припинивши видобуток нафти та низку інших видів діяльності у Венесуелі після того, як адміністрація Трампа відкликала її ключову ліцензію в березні.