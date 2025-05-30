Американські санкції заморозили сотні трастів росіян у Ліхтенштейні, – Reuters

Ліхтенштейн планує посилити контроль над сотнями трастів, повʼязаними із росіянами. Американські санкції залишили їх без керівництва.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела. На ці трасти записані яхти, нерухомість та інші активи, до яких росіяни втратили доступ, передає Forbes.

Ліхтенштейн, одна з найменших і найбагатших країн світу, став центром уваги через сотні низькоподаткових трастів, пов’язаних із росіянами.

Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році США запровадили санкції проти низки осіб і трастів у Ліхтенштейні, пов’язаних із російськими олігархами Володимиром Потаніним і Геннадієм Тимченком.

Зазначається, що обмеження спонукали багатьох директорів трастів, побоюючись покарань, залишити управління сотнями російських трастів, повідомили кілька джерел. У результаті 475 трастів опинилися в підвішеному стані. Там заморожені значні обсяги російських активів, включаючи яхти та нерухомість по всьому світу.

За словами співрозмовника видання в уряді Ліхтенштейну, 350 трастів потребують нових менеджерів, 40 перебувають у процесі ліквідації, а для 85 не вдалося призначити ліквідаторів.

Уряд вже працює над вирішенням кризи, розглядаючи централізоване управління покинутими трастами та посилення нагляду за ними.

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Трастові компанії є ключовим елементом фінансового центру Ліхтенштейну, який керує активами на 770 млрд франків ($930 млрд) і підтримує економіку країни. Місцеві банки також постраждали, оскільки США можуть обмежити їхній доступ до доларових операцій, що загрожує ширшою кризою.

Ліхтенштейн співпрацює з міжнародними партнерами, щоб гарантувати, що активи підсанкційних осіб не будуть розблоковані. Тиск США на Ліхтенштейн збігається з аналогічними діями проти Австрії та Швейцарії.

Криза в Ліхтенштейні підкреслює складність західних санкцій проти Росії, спрямованих на обмеження фінансових потоків російських олігархів, а також глибину непрозорих бізнес-зв’язків РФ з Європою через більш ніж три роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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Ліхтенштейн довго намагався позбутися репутації притулку для іноземних капіталів, провівши реформи та приєднавшись до Міжнародного валютного фонду. Кількість трастів у країні скоротилася з 80 тис. до приблизно 20 тис., що відповідає одному трасту на двох жителів.

Замороження російських активів у Ліхтенштейні може стати додатковим важелем тиску на Росію в контексті мирних переговорів, які просуває Трамп. Однак криза також загрожує економічній стабільності Ліхтенштейну, для якого фінансовий сектор є основою добробуту.