Банки, нафта та "Північний потік": ЗМІ дізналися, що може увійти до нового пакета санкцій ЄС проти Росії

Європейський Союз у межах нового пакету санкцій проти РФ розглядає можливість відключення понад 20 російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT, зниження цінової стелі на російську нафту, а також запровадження заборони на газопроводи "Північний потік".

Про це пише Bloomberg із посиланням на проінформовані джерела, передає "Європейська правда".

За даними видання, ЄС розглядає додаткову заборону на фінансові операції для близько двох десятків банків і нові торговельні обмеження на суму близько 2,5 млрд євро, намагаючись ще більше скоротити доходи Росії і обмежити її доступ до технологій, необхідних для виробництва озброєнь.

У межах обговорюваного пакета санкцій Єврокомісія також планує запропонувати зниження встановленої G7 цінової стелі на російську нафту до близько $45.

Як відомо, зараз це обмеження становить $60 і забороняє постачальникам послуг з країн G7 транспортувати та обслуговувати продаж нафти, якщо ціна перевищує цю межу. Для зниження ціни буде потрібна підтримка США.

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Як пише агентство, ключовим моментом у новому пакеті є намір ЄС запровадити санкції проти газопроводів "Північний потік". Санкції додатково підтвердять позицію Європи про небажання відновлення постачання російського трубопровідного газу.

Крім того, Євросоюз хоче розширити санкції проти "тіньового флоту" російських танкерів і розглядає подальші обмеження проти банків, які сприяють війні Росії, а також проти Російського фонду прямих інвестицій.

У новий, уже 18-й санкційний пакет з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, ЄС також хоче включити положення, які захищатимуть європейські компанії від арбітражних позовів за двосторонніми інвестиційними угодами.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп за результатами телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним 19 травня заявив, що не посилює санкції щодо Росії, щоб не перешкоджати врегулюванню війни в Україні.

Натомість 20 травня Європейський Союз схвалив вже сімнадцятий пакет санкцій проти Росії у відповідь на її агресію проти України. Він передбачає запровадження обмежувальних заходів щодо 189 танкерів "тіньового флоту" РФ. Також під удар потрапили 45 російських компаній та фізичних осіб, які постачають російській армії безпілотники, зброю, боєприпаси, військову техніку, критично важливі компоненти та логістичну підтримку.