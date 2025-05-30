Угода про надра із США: Комітет Ради схвалив зміни до Бюджетного кодексу до другого читання

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив і рекомендував прийняти у другому читанні законопроєкт №13256 про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації Угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

При доопрацюванні законопроєкту Комітетом внесено лише редакційні і техніко-юридичні уточнення до його окремих положень, що не змінюють змісту законопроекту, повідомляє пресслужба парламенту.

Таким чином, в остаточній редакції законопроєкту запропоновано перенести до спецфонду держбюджету половину доходів загального фонду держбюджету та загального і спеціального фондів місцевих бюджетів від платежів, пов'язаних з користуванням надрами щодо видобутку корисних копалин, визначених як активи Американсько-Українського інвестиційного фонду, зокрема:

50% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;

50% збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та коштів від продажу таких дозволів щодо надр;

50% коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції, виробленої на ділянці надр.

Водночас пропонується відповідно зменшити пропорції зарахування зазначених платежів до загального фонду державного бюджету та загального і спеціального фондів місцевих бюджетів.

Крім того, пропонується визначити, що до доходів, пов'язаних з Активами природних ресурсів, належать доходи, отримані виключно від або у зв’язку із видачею нових ліцензій або спецдозволів після набрання чинності відповідними угодами, та/або доходи, отримані від експлуатації ліцензій або спецдозволів, виданих до набрання чинності відповідними угодами, але які не експлуатувалися в промислових цілях.

Згідно із законопроєктом, такі доходи спецфонду держбюджету спрямують на сплату внеску до Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Водночас пропонується встановити, що до загального фонду держбюджету в повному обсязі зараховуються доходи, отримані від Американсько-Українського інвестиційного фонду, та доходи, отримані від РФ або її представників як репарації за збройну агресію РФ проти України.

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Як повідомлялося, Верховна Рада схвалила законопроєкт №13256 у першому читанні 13 травня. Друге читання законопроєкту очікується на початку червня.

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?