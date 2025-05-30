Microsoft вирішила остаточно піти з ринку Росії

Американська корпорація Microsoft вирішила остаточно піти з російського ринку: її дочірня структура ТОВ "Майкрософт Рус" готується подати заяву про власне банкрутство до Арбітражного суду Москви. Кредитором компанії виступає "Газпромбанк".

Відповідне повідомлення було опубліковано на російському державному порталі "Федресурс", передає The Moscow Times.

Саме позов із боку "Газпромбанку" став однією з причин звернення до суду. У січні 2025 року банк вимагав стягнути з російської юрособи Microsoft 90,9 млн руб. у рамках справи про безпідставне збагачення. Як зазначено у матеріалах справи, претензії стосуються контракту на технічну підтримку, укладеного у вересні 2021 року та чинного до 12 вересня 2022 року.

За твердженнями позивача, з квітня 2022 року "Майкрософт Рус" припинила виконання своїх зобов'язань за договором, незважаючи на те, що отримала оплату в повному обсязі.

У квітні суд частково задовольнив позов: з компанії ухвалили стягнути $887 тис. як безпідставне збагачення і ще $62 тис. відсотків – загалом $949 тис. Додатково було наказано нараховувати відсотки, виходячи із середньозваженої процентної ставки за кредитами, до моменту фактичної виплати.

Формально Microsoft почала згортати російський бізнес ще навесні 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте донедавна компанія зберігала юридичну присутність у країні.

ТОВ "Майкрософт Рус" різко скоротило операційну активність після російського повномасштабного вторгнення в Україну. Якщо 2021 року виручка становила 6,9 млрд руб., то 2024 року цей показник упав до 161,6 млн руб. При цьому компанія, згідно з бухгалтерською звітністю, все ж таки показала чистий прибуток – 174,1 млн руб.

Раніше повідомлялося, що Microsoft продовжує скорочувати свою присутність у Росії. За грудень 2024 року та в січні 2025 компанія закрила 13 своїх філій та відокремлених підрозділів у російських містах.

У вересні минулого року Microsoft почала відключати російським компаніям підписки на свої хмарні сервіси. Обмеження торкнулися М365, О365, EMS та Teams. До цього корпорація почала обмежувати російським корпоративним клієнтам доступ до рішень Visio Online, Project Online та Power BI на тлі посилення американських санкцій.

У червні США розширили санкції проти Росії, заборонивши надання низки послуг у сфері інформаційних технологій. Із 12 вересня було заборонено надавати російській стороні IT-консалтинг, проєктування та IT-підтримку для програмного забезпечення, що використовується в управлінні підприємствами, проєктуванні та виробництві.

У травні торік повідомлялося, що корпорація Microsoft почала блокування підписок російських компаній на свої хмарні сервіси.

Очікувалося, що блокування розпочнеться ще 20 березня цього року.

Microsoft зупинила продаж нових продуктів у Росії в березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Водночас компанія обіцяла виконувати існуючі договірні зобов'язання з російськими клієнтами, а російські представництва міжнародних компаній та юрособи, які не потрапили під санкції, і після цього отримували пропозиції продовжити дію ліцензій на софт корпорації. Однак з 30 вересня 2023 року Microsoft припинила продовжувати ліцензії російським компаніям на Microsoft 365 (сервіси Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint).