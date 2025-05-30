Експорт IT-послуг з України зростає: У квітні він вперше перевищив показники минулого року

Експорт українських IT-послуг у квітні зріс до $569 мільйонів, що на $24 млн більше, ніж у березні 2025 року.

Таким чином, експорт українських IT-послуг вперше перевищив показники минулого року – у квітні 2024 року він приніс $545 млн, передає галузеве видання DOU із посиланням на дані Національного банку України.

У підсумку, загальний виторг від IT-експорту за перші чотири місяці 2025 року сягнув $2,14 млрд, що на $3 млн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Квітневий експорт ІТ-послуг поки що лишається найбільшим у цьому році, торік найбільший показник був у грудні – $616 млн.

Для порівняння, у квітні 2023 року ІТ-експорт приніс $539 млн. Найбільший квітневий виторг був у 2022 році – $578 млн.

Ситуація з IT в Україні

Як повідомлялося, обсяг ІТ-експорту з України у березні 2025 року становив $545 млн, що на $10 млн (на 2%) більше, ніж у лютому, але менше показника березня минулого року ($565 млн).

Український IT-експорт у лютому 2025 року становив $535 млн, у січні цей показник опускався нижче $500 млн вперше від початку великої війни.

Також стало відомо, що за минулий рік 19% українських ІТ-фахівців звільнили з роботи проти 16% у 2023 році. Найчастіше компанії звільняли фахівців рівня Senior.

Сукупний дохід першої десятки ІТ-компаній в Україні за підсумками 2024 року зріс лише на 1% – до 56,48 млрд грн.

Загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України станом на січень 2025 року оцінювалася у 79,6 тис. У 2024 році вона зменшилась на 2 тис. спеціалістів після падіння на 10 тис. за підсумками 2023 року.