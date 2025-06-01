Між Україною та Німеччиною відновлюють контрейлерні перевезення. Маршрут використовували під час блокади кордону польськими фермерами

Починаючи з 1 липня між терміналом "Мостиська" в Україні та терміналом "Форст" у Німеччині відновлюють контрейлерні перевезення.

Про це повідомляє ЦТС із посиланням на інформацію від компаній.

Йдеться про перевезення вантажівок залізничними платформами, що є альтернативою автомобільним перевезенням.

Час доставки становитиме близько 20 годин в один бік із урахуванням проходження кордону.

Проєкт запускають компанії LION group (термінал "Форст"), N'UNIT (термінал "Мостиська") та GOL. Також про плани відновлення регулярного контрейлерного сполучення між Україною та Німеччиною за маршрутом "Мостиська" – "Форст" повідомили в компанії "Лемтранс", яка є співвласником "Контейнерного терміналу Мостиська".

Як зазначається, передбачено безперервний логістичний цикл за рахунок трьох комплектів автопричепів, загальною кількістю 100 штук: один у русі, інший – на навантаженні, третій – на вивантаженні. Такий підхід дозволяє підтримувати стабільний ритм перевезень без затримок і простоїв.

Ідеться про маршрут, який існував у 2023-2024 роках. Зокрема, його активно використовували під час блокади кордонів з боку польських фермерів. Ним послуговувалися кілька імпортерів та експортерів під комплектуючі для автомобільного виробництва.

Маршрут був доступним для ринку, проте 80% трафіку займали саме автозапчастини, тому він залишався доволі вузьким продуктом.

Однак тепер цей напрямок починає працювати, будучи відкритим для потреб усього ринку.

До кінця червня планується повністю забезпечити наповнення рухомого складу на обох напрямках, що дозволить із початку липня розпочати повноцінну комерційну експлуатацію маршруту.

Раніше повідомлялося, що Польща збирається модернізувати інфраструктуру логістичного вузла "Славкув" (Euroterminal Sławków) на південному заході країни, що дозволить значно збільшити його перевалочні потужності для обслуговування вантажопотоків у напрямку України.