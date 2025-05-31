Moody’s зберіг рейтинг України на одному з найнижчих рівнів

Рейтингове агентство Moody's 30 травня підтвердило довгострокові рейтинги емітента українського уряду в іноземній та національній валюті на рівні Ca та зберегло стабільний прогноз.

Про свідчать дані в обґрунтуванні агентства, передає liga.net.

Ca – це один з найнижчих кредитних рейтингів у шкалі Moody's, який означає дуже високий ризик дефолту.

Як наголосили в Moody's, війна з Росією продовжує створювати довготривалі виклики для економіки та державних фінансів, і навіть після реструктуризації єврооблігацій у 2024 році борговий тягар залишається високим і зростає.

Агентство прогнозує, що темпи економічного зростання України у 2025 році сповільняться до 2,5% (проти 2,9% у 2024), дефіцит державного бюджету збільшиться до 19% (проти 17% у 2024) а державний борг до кінця року перевищить 110% (з 90% у 2024 році).

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Значним залишається тиск на ліквідність (наявність коштів для поточних потреб), оскільки потреби в імпорті значно перевищують експортні можливості. Дефіцит фінансування в основному покриватиметься коштом зовнішньої допомоги.

Навіть якщо Україні вдасться досягнути якоїсь угоди з Росією про припинення вогню, суттєве економічне відновлення малоймовірне без надання надійних гарантій безпеки, вважає Moody's.

Рейтинг України може бути знижений ще нижче поточного рівня Ca у разі, якщо війна посилить проблеми з ліквідністю і збільшить тиск на економіку. Також можливе зниження, якщо Україна перестане виконувати умови програми МВФ або в країні прийдуть до влади проросійські політичні сили.

Теоретично рейтинг може піднятися, якщо війна закінчиться і економіка відновиться, але "ми бачимо низьку ймовірність такого сценарію найближчим часом", йдеться в прогнозі.

Як повідомлялося, минулого тижня агентство Fitch вдруге підтвердило рейтинг України на рівні Restricted Default (обмежений дефолт) для боргів у іноземній валюті. Рейтинг у національній валюті – "CCC+", що означає дуже високий ризик.