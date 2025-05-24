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Новини
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Fitch підтвердив рейтинг України на рівні обмеженого дефолту

fitch,ratings

Агентство Fitch 23 травня вдруге підтвердило рейтинг України на рівні Restricted Default (обмежений дефолт) для боргів у іноземній валюті. Рейтинг у національній валюті – "CCC+", що означає дуже високий ризик.

Як пише liga.net, аналітики пояснюють своє рішення тим, що Україна продовжує перебувати у процесі реструктуризації зовнішніх боргів.

Хоча "Укренерго" домовилося з бондхолдерами про реструктуризацію зелених облігацій 2021 року на суму $825 мільйонів, нереструктуризованими залишаються ВВП-варанти ($2,6 мільярда) та кредит Cargill ($0,7 мільярда).

Що стосується внутрішніх боргів у гривні, Україна продовжує їх обслуговувати, тому рейтинг у національній валюті вищий.

Fitch вказує, що станом на травень 2025 року лише 1,1% боргів у гривні належить нерезидентам. Держателями основної частини боргу є Національний банк та комерційні банки, причому переважно державні.

Агентство прогнозує, що внутрішні запозичення продовжать збільшуватися, особливо у 2026 році.

Це пов'язано з очікуваним скороченням зовнішньої фінансової допомоги. Якщо у 2025 році Україна отримає рекордні $55 млрд зовнішнього фінансування (проти звичайних $25 млрд щорічно у 2022-24), то надалі воно стане менш передбачуваним та, ймовірно, знизиться.

У 2025 році внутрішнє фінансування менше, що залишає "простір" для його збільшення в майбутньому.

31 травня має бути здійснено платіж понад $500 мільйонів, прив'язаний до темпів економічного зростання у 2023 році, що становили 5,3%. Кабінет міністрів наклав мораторій на цю виплату.

У квітні Кабінет Міністрів у квітні проводив зустріч з окремими членами спеціального комітету власників ВВП-варантів. Сторони обмінялися пропозиціями щодо реструктуризації зобов’язань за ними, але домовленості досягти не вдалося.

Автор: 

Fitch (316) рейтинг (961) реструктуризація (304)


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Топ коментарі
+4
А ЛІДОР похвалявся, що в нього є 5-6 ефективних менеджерів. Але ЛІДОР тоді не пояснив лоху73% , що ефективні вони в руйнуванні країни.
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24.05.2025 16:47
+4
Докерувалися ***** 🤬
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25.05.2025 07:50
+3
Велком в країну мрії зеленського,його господар коломойський казав: " нічого страшного в дефолті України немає,як відкажуться світові банки надавати фінансову допомогу ,то візьмемо 100 мільярдів доларів у сросії" .
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24.05.2025 12:28
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Велком в країну мрії зеленського,його господар коломойський казав: " нічого страшного в дефолті України немає,як відкажуться світові банки надавати фінансову допомогу ,то візьмемо 100 мільярдів доларів у сросії" .
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24.05.2025 12:28 Відповісти
Когда у вас горит хата, а сосед приходит и требует возврат долга, то он посылается на..р и продолжаешь тушить хату. Иначе жить будет негде.
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24.05.2025 12:43 Відповісти
Так тут ситуация, когда хата горит, но чем тушить приходится брать у этого соседа в займы, а у него у самого пожар уже начинается
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25.05.2025 08:39 Відповісти
Когда у ваших соседей, живущих от вас на безопасном расстоянии, будет гореть хата, вы будете им от души сочувствовать и сделаете незабываемые фоточки. Так чего от других что-то большее требовать?
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25.05.2025 09:41 Відповісти
А ЛІДОР похвалявся, що в нього є 5-6 ефективних менеджерів. Але ЛІДОР тоді не пояснив лоху73% , що ефективні вони в руйнуванні країни.
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24.05.2025 16:47 Відповісти
Все дуже просто. У зе! та його ефективних менагерів проведіть конфіскації.

Погасимо всі борги.
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24.05.2025 20:46 Відповісти
Докерувалися ***** 🤬
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25.05.2025 07:50 Відповісти
Гетьманцев! Поясни як в Країні Мрій де 50% бюджету це іноземна допомога і кредити підвищують пенсії депутатам і платять пенсії суддям по 400к гривень?
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25.05.2025 12:29 Відповісти
Ну поздоровляю лохов оцифривізірованих-"Хуже не будет".Дебіли б...дь.
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25.05.2025 13:11 Відповісти
Хужє нє будєт - казав один криворагульний поц
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25.05.2025 18:08 Відповісти
ВВП варіанти небезпечна річ. За ними виплачують кредиторам все, що буде понад 4 відсотка зростання економіки. А по війні зростання буде, проте користі від цього українцям припаде не багато, все позичальникам.
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26.05.2025 09:56 Відповісти

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