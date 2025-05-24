Fitch підтвердив рейтинг України на рівні обмеженого дефолту

Агентство Fitch 23 травня вдруге підтвердило рейтинг України на рівні Restricted Default (обмежений дефолт) для боргів у іноземній валюті. Рейтинг у національній валюті – "CCC+", що означає дуже високий ризик.

Як пише liga.net, аналітики пояснюють своє рішення тим, що Україна продовжує перебувати у процесі реструктуризації зовнішніх боргів.

Хоча "Укренерго" домовилося з бондхолдерами про реструктуризацію зелених облігацій 2021 року на суму $825 мільйонів, нереструктуризованими залишаються ВВП-варанти ($2,6 мільярда) та кредит Cargill ($0,7 мільярда).

Що стосується внутрішніх боргів у гривні, Україна продовжує їх обслуговувати, тому рейтинг у національній валюті вищий.

Fitch вказує, що станом на травень 2025 року лише 1,1% боргів у гривні належить нерезидентам. Держателями основної частини боргу є Національний банк та комерційні банки, причому переважно державні.

Агентство прогнозує, що внутрішні запозичення продовжать збільшуватися, особливо у 2026 році.

Це пов'язано з очікуваним скороченням зовнішньої фінансової допомоги. Якщо у 2025 році Україна отримає рекордні $55 млрд зовнішнього фінансування (проти звичайних $25 млрд щорічно у 2022-24), то надалі воно стане менш передбачуваним та, ймовірно, знизиться.

У 2025 році внутрішнє фінансування менше, що залишає "простір" для його збільшення в майбутньому.

31 травня має бути здійснено платіж понад $500 мільйонів, прив'язаний до темпів економічного зростання у 2023 році, що становили 5,3%. Кабінет міністрів наклав мораторій на цю виплату.

У квітні Кабінет Міністрів у квітні проводив зустріч з окремими членами спеціального комітету власників ВВП-варантів. Сторони обмінялися пропозиціями щодо реструктуризації зобов’язань за ними, але домовленості досягти не вдалося.