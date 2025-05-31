Молочники активно сприяють розробці експортної стратегії України

Україна оновлює Експортну стратегію, яка передбачає перехід від експорту сировини до експорту товарів із доданою вартістю. І Спілка молочних підприємств України бере участь у її розробці.

Про це повідомляє пресслужба СМПУ.

Наразі тривають зустрічі керівництва країни із зацікавленими інвесторами, які готові брати участь у післявоєнному відновленні української економіки.

Зазначається, що компанії Спілки активно допомагають у формуванні Експортної стратегії, поширюють позитивний досвід виходу на нові ринки, перебувають в постійному контакті з колегами в країнах ЄС.

У цьому їх також підтримують Європейська молочна асоціація (ЄДА) та Eucolait – Європейська організація торгівлі молочною продукцією.

Переговорна група, яка працює над врегулюванням торговельних відносин з ЄС після закінчення періоду безмитного режиму, використовує практичні напрацювання СМПУ та ЄДА щодо повної лібералізації торгівлі молочною продукцією. Сподіваємося, що їх буде враховано у ст. 29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і прийнято до 1 серпня", – наголошують молочники.

Якк повідомлялося, Спілка молочних підприємств України готує експортерів до роботи з Європейським Союзом у нових торговельних умовах.