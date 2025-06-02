Угода про надра із США: В уряді засекретили два додаткових договори про створення спільного фонду

Депутати не змогли отримати копії додаткових угод, які регулюють роботу Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, створеного у межах так званої "Угоди про надра" із США.

Про це йдеться у відповіді "Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства" Мінекономіки на запит парламентської ТСК, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

"Про угоду про надра між США та Україною. По факту, на наш запит Мінекономіки та їх агенція відмовилися надавати дві додаткові угоди", – констатував депутат.

Він пояснив, що після підписання угод і завершення пов'язаних із цим формальностей очолювана ним ТСК направила запит до Мінекономіки з проханням надати ці дві додаткові угоди.

"Ті переслали на свою агенцію, а та сказала що це "комерційна таємниця", – вказав Железняк.

Він також оприлюднив відповідь "Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства" .

"Інформуємо, що згадані в запиті угоди – Угода про обмежене партнерство (Limited Partnership Agreement) та Угода про товариство з обмеженою відповідальністю (Limited Liability Company Agreement) – є комплексними юридичними документами, що містять положення, які регламентують режим доступу та порядок поводження з інформацією, що становить комерційну таємницю та є конфіденційною для сторін", – йдеться у документі.

Втім, у "Агенції з питань підтримки ДПП" пообіцяли, що звернулися до американських партнерів "з метою отримання їх погодження та визначення оптимального порядку надання запитуваних копій угод".

Железняк нагадав, що раніше представники уряду обіцяли надати всі деталі депутатам, щойно вона буде фіналізована.

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.

Втім, окрім міжурядової угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду, було підписано ще два документи, які не оприлюднили: Угода про обмежене партнерство (визначає умови співпраці) та Статуту фонду, через який ця співпраця здійснюватиметься.

За даними ЗМІ, США не інвестуватимуть у Фонд значних коштів, у якості американського внеску врахують зброю, яка буде передана Україні. Своєю чергою Україна інвестуватиме 50% усіх орендних платежів, ліцензійних зборів і сум, що підлягають сплаті уряду за угодами про розподіл продукції, які стосуються ліцензій, виданих після набрання чинності документом, і так званих "сплячих ліцензій".

За оцінками Держгеонадр, загалом налічується близько 3000 "сплячих" спецдозволів, але довести, що вони не використовуються можна після десяти років відсутності робіт і лише через суд.

Також, відповідно до Угоди, до сплячих будуть прирівняні окремі діючі спецдозволи, зокрема ті, які за останні десять років мали менш як 1% видобутих балансових запасів, або ж ті, за якими понад п’ять років фіксуються порушення чи невиконання затвердженої робочої програми.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?