У Норвегії продажі Tesla Ілона Маска підскочили на 213%

Продажі нових автомобілів Tesla в Норвегії зросли на 213% у травні порівняно з минулим роком – до 2600 автомобілів.

Про це пише Reuters.

Також зазначається, що продажі з початку року зросли на 8,3% порівняно з першими п'ятьма місяцями 2024 року.

Дев'ять із десяти нових автомобілів, проданих у Норвегії минулого року, були повністю електричними, а частка електромобілів у продажах з початку року становить 92,7%,.

Таким чином, як заявила Норвезька дорожня федерація, країна наближається до мети поступової відмови від дизельних та бензинових автомобілів.

Tesla, яка цього року зазнала зниження продажів у Європі на тлі підтримки її генеральним директором Ілоном Маском ультраправої політики, пропонує безвідсоткові позики в Норвегії та кількох інших країнах покупцям, які отримають нову Model Y до кінця червня.

Як повідомлялося, китаський автовиробник BYD Co. вперше продав у Європі більше електромобілів, ніж американська Tesla Inc., – у квітні цього року було зареєстровано 7231 новий акумуляторний електромобіль, що на 169% більше, ніж роком раніше.

До того стало відомо, що продажі Tesla в квітні впали по всій Європі, включно з падінням на 81% у Швеції до найнижчого рівня за 2,5 року, оскільки європейці купують більше китайських електромобілів, а деякі протестують проти політичних поглядів генерального директора компанії Ілона Маска.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.