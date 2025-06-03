Найбільші в Європі компанії з доставки їжі оштрафували на 329 мільйонів євро за змову

Європейська Комісія оштрафувала компанії з доставки їжі Glovo і Delivery Hero на 329 млн євро за участь у картелі в секторі онлайн-доставки продуктів.

Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії, передає LIGA.net.

Як зазначається, за результатами розслідування, розпочатого в липні 2024 року, Єврокомісія дійшла висновку, що компанії розподіляли ринки, обмінювалися конфіденційною інформацією та домовлялися не переманювати співробітників.

"Це перше рішення, в якому Комісія виявляє картель на ринку праці, і вперше, коли вона санкціонує антиконкурентне використання міноритарної частки конкурентного бізнесу", – сказано в повідомленні.

Delivery Hero і Glovo – дві найбільші компанії з доставки їжі в Європі. Вони доставляють їжу (приготовлену в ресторані або на професійній кухні), бакалію та інші роздрібні (непродовольчі) товари клієнтам, які замовляють їх через додаток або веб-сайт.

У липні 2018 року німецька Delivery Hero придбала міноритарний неконтрольний пакет акцій іспанської Glovo та поступово збільшувала цю частку за рахунок подальших інвестицій. У липні 2022 року Delivery Hero набула одноосібного контролю над Glovo.

Єврокомісія встановила, що з липня 2018 року до липня 2022 року Delivery Hero та Glovo поступово усували конкурентні обмеження між двома компаніями та замінювали конкуренцію багаторівневою антиконкурентною координацією.

Такі дії компаній порушують правила ЄС щодо конкуренції, які забороняють картелі та обмежувальну ділову практику.

Delivery Hero отримала штраф у розмірі 223,29 млн євро, тоді як Glovo оштрафована на 105,73 млн євро. При цьом розмір штрафу було знижено на 10%, оскільки обидві компанії визнали провину.

У квітні стало відомо, що Європейська Комісія оштрафувала компанії Meta та Apple на 200 млн та 500 млн євро відповідно за порушення Закону про цифрові ринки (DMA).

У 2024 році ЄС оштрафував компанію Meta на 798 млн євро за порушення антимонопольних правил, яка надала користувачам своєї соціальної мережі Facebook автоматичний доступ до служби класифікованих оголошень Facebook Marketplace.