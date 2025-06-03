Світовий банк готує нову позику для України на $1 мільярд. Куди хочуть залучити кошти?

Світовий банк спільно з представниками Міністерства фінансів та уряду України працюють над узгодженням ключових параметрів нової угоди щодо "Позики на політику розвитку "Основи зростання" (Development Policy Operation, DPO).

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну за результатами початку роботи в Києві місії Світового банку з питань економічної політики та бідності.

Як зазначається, угода передбачає залучення у 2025 році позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку в сумі щонайменше $1 млрд.

"Ми продовжуємо спільну роботу над новою угодою Development Policy Operation (DPO), завдяки якій ми зможемо не тільки залучити необхідні ресурси на підтримку держбюджету, а й стимулювати відновлення та розвиток економіки", – сказала заступниця міністра Ольга Зикова.

За її словами, торік у межах цього механізму до держбюджету надійшло близько $3,5 млрд за трьома проєктними угодами. Це дозволило покрити пріоритетні видатки, підтримати фінансову стабільність та реалізувати важливі реформи, зокрема пов'язані з митною та податковою політикою, державними підприємствами, енергетичною сферою, банківським сектором, та розвитком приватного сектору.

DPO – це системний проєкт, спрямований на підтримку реформ в Україні. Передбачені проєктом кошти буде зараховано до загального фонду держбюджету за результатами виконаних умов.

Ключові реформи стосуються зміцнення основ економічної політики, спрямованої на забезпечення сталого зростання.

Зокрема, сторони обговорили реформаційні заходи в соціальній сфері, які буде включено до умов нового DPO.

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев зауважив, що з 1 липня 2025 року в Україні стартує пілот із запровадження базової соціальної допомоги.

"Це новий вид підтримки, який об'єднає кілька наявних соціальних виплат в одну. Базова допомога надаватиметься громадянам України, які відповідатимуть критеріям її отримання. Базовий розмір становитиме 4500 грн. Отримувачі допомог самостійно ухвалюватимуть рішення про перехід на отримання базової соціальної допомоги", – пояснив Єрмоличев.

Окрім того, він розповів про погодження Мінфіном законопроєкту щодо підтримки сімей та стимулювання народжуваності, реалізацію якого заплановано з наступного року.

"Плануємо не тільки переглянути розміри виплат, а й підходи до підтримки батьків після народження дитини для покращення демографічної ситуації, підвищення рівня народжуваності в Україні, а також заохочення батьків до активної участі у розвитку економіки країни", – зазначив Єрмоличев.

Очікується, що Україна отримає щонайменше $1 млрд за проєктом до кінця 2025 року. Сторони домовились продовжити необхідну роботу для реалізації програми DPO.

Наступні кроки передбачають фіналізацію умов до кінця червня, виконання їх Україною до кінця жовтня та затвердження фінансування Радою директорів Світового банку в листопаді цього року.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк виділив Україні додаткові $84 млн на продовження фінансування проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)".

Перед тим Світовий банк виділив кредит на $90 млн для "Укргідроенерго" на будівництво СЕС і батарей.

Раніше стало відомо, що державний бюджет України з лютого 2022 року отримав фінансову допомогу від Світового банку в сумі понад $51 млрд, із якої $30,7 млрд є грантами.