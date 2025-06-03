"Газпром" визнав провал проєкту російського "газового хабу" в Туреччині, – Bloomberg

Російський "Газпром" відклав плани щодо створення нового газорозподільного вузла в Туреччині, таким чином закривши собі шлях до потенційної можливості повернути позиції на європейських ринках, втрачені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Оскільки трубопроводи "Північний потік" до Німеччини не працюють, а транзит газу через Україну закінчився в 2024 році, "Газпром" вивчав Туреччину, яка вже підключена до двох великих російських трубопроводів, як шлях повернення до Європи, що раніше була найбільшим експортним ринком для російської компанії.

Проте після місяців розгляду варіантів "Газпром" дійшов висновку, що це нежиттєздатно, і значною мірою призупинив роботи.

При цьому деякі в "Газпромі" з самого початку скептично ставилися до того, що турецький план спрацює.

Незважаючи на те, що президент Росії Владімір Путін публічно рекламував цю пропозицію ще в жовтні минулого року, вона завжди стикалася зі значними труднощами.

Туреччині бракувало вільних експортних потужностей трубопроводів до південної Європи, і країна не бажала дозволяти "Газпрому" спільно продавати газ, обмежуючи російський вплив на хаб.

Окрім того, Європейський Союз також просуває пропозицію заборонити імпорт російського газу до кінця 2027 року.

Саме в жовтні 2022 року, лише через кілька тижнів після виходу з ладу газопроводу "Північний потік", Путін вперше озвучив ідею створення газорозподільного вузла в Туреччині. Оскільки енергетичний вплив Кремля в регіоні швидко скорочувався, він виклав план, за яким Туреччина одного дня мала би мати потоки, що дорівнюють потужності пошкодженого "Північного потоку", близько 55 млрд кубометрів на рік.

За словами Путіна, проєкт вимагав дорогих додаткових трубопроводів через Чорне море, але був "економічно життєздатним" і безпечнішим, ніж інші європейські маршрути.

Співробітники "Газпрому" підтримали ідею, пропозиція також мала схвалення в Туреччині, однак, незважаючи на зацікавленість Анкари та запевнення Москви в 2022 та 2023 роках, що переговори триватимуть лише місяці, проєкт не просувався.

Що далі "Газпром" вивчав деталі пропозиції, то дедалі більше він втрачав інтерес. Згідно з початковими обговореннями, Туреччина планувала самостійно продавати газ, що постачається на хаб, а "Газпром" повинен був виступати лише постачальником. Проте російська компанія не бажала надавати Туреччині такий великий контроль.

Минулого року на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом Путін повторив, що турецька ідея досі стоїть на порядку денному, однак керівники "Газпрому" давно припинили обговорювати турецький хаб як внутрішньо, так і на зустрічах з урядовцями країни.

Втім, позиція Туреччини щодо планів газового хабу не змінилася, і вона залишається готовою співпрацювати з Росією. За словами джерела у владу Туреччини, незважаючи на це процес затягнувся.

Відкладення проекту не впливає на поточні бізнес-спільноти "Газпрому" з Туреччиною, яка залишається одним з найбільших покупців її газу. Проте це показує, що Росія, колись найбільший постачальник трубопровідного газу до Європи, має мало можливостей для відновлення впливу в регіоні в нинішньому політичному кліматі.

Російські газопроводи

Як повідомлялося, в квітні цього року посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей заявив що проєкт поставок газу через Казахстан, про який Росія оголосила восени минулого року, обіцяючи качати 45 млрд кубометрів на рік, реалізувати не вийде.

Перед тим стало відомо, що Росія розглядає можливість поставок до Монголії "дешевого газу" в разі будівництва трубопроводу до Китаю "Сила Сибіру-2".

Втім, Монголія не включила "Силу Сибири-2" до плану національного розвитку на найближчі п'ять років.

"Газпрому" після початку повномасштабної війни проти України втратив дві третини експорту й минулого року продав за кордон рекордно низький обсяг газу з 1985 року. Підсумком став перший за чверть століття річний збиток, який становив 629 млрд руб.

У травні 2025 року федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина зробить усе можливе, щоб російський газопровід "Північний потік-2" не був знову введений в експлуатацію.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".