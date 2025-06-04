Рада затвердила зміни до Бюджетного кодексу для запуску Угоди про надра із США

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Бюджетного кодексу для реалізації Угоди про корисні копалини між Україною та США.

Відповідний законопроєкт №13256 у другому читанні на засіданні в середу підтримали 309 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

В остаточній редакції законопроєкту пропонується перенести до спецфонду держбюджету половину доходів державного та місцевих бюджетів від платежів, пов'язаних з користуванням надрами щодо видобутку корисних копалин, визначених як активи Американсько-Українського інвестиційного фонду, зокрема:

50% рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;

50% збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та коштів від продажу таких дозволів щодо надр;

50% коштів від використання (реалізації) частини виробленої продукції, що залишається у власності держави відповідно до угод про розподіл продукції, та/або коштів у вигляді грошового еквівалента такої державної частини продукції, виробленої на ділянці надр.

Ці кошти будуть внеском України спільного із США інвестиційного фонду.

Крім того, пропонується уточнити, що до доходів, пов'язаних з Активами природних ресурсів, належать доходи, отримані виключно від або у зв’язку із видачею нових ліцензій або спецдозволів після набрання чинності відповідними угодами, та/або доходи, отримані від експлуатації ліцензій або спецдозволів, виданих до набрання чинності відповідними угодами, але які не експлуатувалися в промислових цілях.

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Як повідомлялося, Верховна Рада схвалила законопроєкт №13256 у першому читанні 13 травня.

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.

Втім, окрім міжурядової угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду, було підписано ще два документи, які не оприлюднили: Угода про обмежене партнерство (визначає умови співпраці) та Статуту фонду, через який ця співпраця здійснюватиметься.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?