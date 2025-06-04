Франція і Бельгія блокують план Єврокомісії заборонити імпорт скрапленого газу з РФ, – Politico

Франція і Бельгія – одні з найбільших покупців російського скрапленого природного газу (СПГ) у Європі – блокують ухвалення запропонованого Єврокомісією плану відмови від газу з РФ.

За даними європейського видання Politico, ці країни вимагають провести додатковий аналіз економічних та юридичних наслідків цього кроку, передає "Європейська правда".

Зокрема, у Франції, яка є найбільшим покупцем російського СПГ, віддають перевагу стратегії пошуку альтернативних джерел постачань. Своєю чергою, Бельгія, яка посідає друге місце, хоче отримати звіт з детальним описом економічних наслідків відмови від російського газу.

"Ми захищаємо європейську стратегію диверсифікації... яка вже лежить на столі", – сказав міністр енергетики Франції Марк Ферраччі.

Французький міністр також порушив питання про "правову визначеність" пропозиції Єврокомісії, побоюючись, що приватні компанії можуть зіткнутися з російськими судовими позовами через невиконання контрактів на імпорт газу з РФ.

Зокрема, французька TotalEnergies має контракт на постачання СПГ з російським "Новатеком", розрахований до 2032 року, а також має 20% у проєкті "Ямал", який управляє СПГ-заводом у Сибіру.

Бельгія, яка має намір продовжувати отримувати і зберігати російський СПГ до 2035 року, також хоче, щоб Єврокомісія розвіяла її побоювання щодо вже укладених угод.

"Ми просимо Єврокомісію представити поглиблену оцінку впливу" цих заходів, заявив міністр енергетики Бельгії Матьє Біє.

За його словами, країна проведе технічні переговори про вплив запропонованого Єврокомісією рішення на бельгійську інфраструктуру СПГ.

Читайте також: Японські LNG-танкери потрапили під санкції ЄС через співпрацю з Росією, – Bloomberg

Politico зауважує, що заяви урядів Франції і Бельгії суперечать позиції інших великих імпортерів російського СПГ в ЄС: Іспанії та Нідерландів. Обидві країни заявили, що готові підтримати майбутній план.

Минулого року ці чотири країни імпортували 16,77 млн тонн російського скрапленого газу, за даними Kpler, що становить 97% від загального імпорту ЄС і більше половини світового експорту Москви. Разом вони витратили понад 6 млрд євро на закупівлю СПГ з Росії.

Підтримка з боку усіх чотирьох зазначених країн матиме вирішальне значення, оскільки Угорщина і Словаччина, ймовірно, спробують зірвати план Єврокомісії щодо відмови від російських енергоносіїв.

До того ж багато політиків і представників промисловості в ЄС закликають повернутися до російських енергоресурсів після закінчення розв’язаної РФ війни проти України, нарікаючи на високі ціни на електроенергію та газ у Європі.

Коли ЄС може повністю відмовитися від російського газу?

Як повідомлялося, на початку травня Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії. Вона передбачає припинення імпорту російського газу та нафти, а також поступову відмову від російських технологій у сфері ядерної енергетики.

Щодо газу, Єврокомісія планує підвищити контроль за імпортом російського газу на ринках ЄС, заборонити укладати нові контракти з постачальниками російського газу (трубопроводами та ЗПГ), а також припинити дію чинних спотових контрактів до кінця 2025 року. Як наслідок, вже до кінця цього року ЄС має зменшити імпорт російського газу на третину і повністю відмовиться від нього до кінця 2027 року.

За даними Єврокомісії, імпорт російського газу до ЄС знизився зі 150 млрд кубометрів у 2021 році до 52 млрд куб. м у 2024 році, при цьому частка імпорту російського газу зменшилася із 45% до 19%.

Цей план вже розкритикував прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, назвавши його неприпустимим.