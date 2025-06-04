Рекордна конкуренція: "Оператор тилу" отримав понад 200 заявок на постачання харчів для ЗСУ

Держпідприємство "Державний оператор тилу" (ДОТ) Міноборони отримало рекордну кількість заявок на тендерах на постачання продуктів харчування для Збройних сил України у другому півріччі 2025 року.

Загалом на харчові тендери, які відбулися минулого тижня на Prozorro, заявки подали 207 учасників ринку, повідомляє пресслужба держпідприємства.

Загалом провели тендери на закупівлю харчів за 16 лотами, загальна очікувана вартість закупівлі – понад 22,5 млрд грн. Відтак, у середньому надійшло щонайменше 10 пропозицій на кожен лот.

Найбільша конкуренція спостерігалась на лот по Запорізькій області – 17 пропозицій, очікувана вартість – понад 527 млн грн. До торгів долучилися і нові гравці: 7 компаній подали свої пропозиції вперше, зауважили у пресслужбі ДОТ.

Там уточнили, що наразі триває перевірка переможців на відповідність кваліфікаційним вимогам, тому компанії, які постачатимуть продукти для ЗСУ у другому півріччі, ще не визначені.

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Як повідомлялося, у грудні-січні держпідприємство "Державний оператор тилу" (ДОТ) Міноборони провело низку закупівель харчування за каталогом продуктів із 360 позицій на перше півріччя 2025 року. Загалом уклали контрактів на суму майже 19 мільярдів гривень.

При цьому прибрати старих монополістів і залучити до постачання продовольства для ЗСУ "Оператору тилу" досі не вдалося – більшість переможців тендерів і раніше постачали харчі для військовослужбовців.

Зокрема, половину всіх коштів за цими контрактами мали отримати компанії, пов'язані із скандальними підприємцями Ігорем Гринкевичем та Тетяною Глиняною, які є фігурантами кримінальних проваджень.