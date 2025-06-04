Продажі Tesla китайського виробництва за рік упали на 15%

Продажі електромобілів Tesla, вироблених у Китаї, в травні цього року впали на 15% порівняно з минулим роком, до 61 662 машин, після падіння на 6% у квітні цьогоріч.

Про це пише Reuters із посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів.

Як зазначається, це вже восьмий місяць поспіль падіння на тлі жорсткої цінової війни на найбільшому авторинку світу.

Водночас продажі електромобілів Tesla китайського виробництва в травні зросли на 5,5% порівняно з квітнем. Ідеться про моделі Model 3 та Model Y, що продаються як на внутрішньому ринку, так і експортуються в Європу.

Падіння продажів електромобілів Tesla також продовжилося в більшій частині Європи минулого місяця.

Щоб стимулювати продажі в Китаї, своєму найбільшому ринку в першому кварталі, Tesla минулого тижня запропонувала передачу можливостей інтелектуального керування для нових автомобілів у країні до кінця червня.

Автомобілі Model 3 та Model Y також були вперше цього року додані до кампанії, що підтримується урядом Китаю, з метою просування продажів електромобілів у сільській місцевості.

Tesla опинилась під тиском нових конкурентів з дешевшими, але високотехнологічними моделями. Із 2023 року Tesla фактично запустила масштабну цінову війну, в якій уже беруть участь понад 40 брендів.

На ринку Китаю ситуацію ще більше загострив атвовиробник BYD, який наприкінці травня знизив ціни на понад 20 моделей. За ним пішли й інші автовиробники – Geely та Chery. У відповідь влада Китаю закликала зупинити "виснажливу" цінову боротьбу.

Як повідомлялося, китаський автовиробник BYD Co. вперше продав у Європі більше електромобілів, ніж американська Tesla Inc., – у квітні цього року було зареєстровано 7231 новий акумуляторний електромобіль, що на 169% більше, ніж роком раніше.

Також стало відомо, що китайські компанії-автовиробники захопили найбільшу частку електромобілів у Європі за дев'ять місяців, повернувши позиції, втрачені після того, як Європейський Союз запровадив мита минулого року.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.