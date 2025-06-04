Єврокомісія продовжить тимчасовий захист для українців до березня 2027 року

Європейська Комісія планує продовжити дію тимчасового захисту для українських біженців до березня 2027 року, а також створить посаду спеціального представника з питань українців у Європейському Союзі.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства національної єдності.

Так, 4 червня в Брюсселі віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов і Комісар ЄС із питань міграції Магнус Бруннер представили пропозиції Єврокомісії щодо подальшої підтримки українців у ЄС.

Зокрема, йшлося про продовження дії тимчасового захисту до 4 березня 2027 року, а також підтримку добровільного повернення та довгострокової інтеграції.

Під час зустрічі сторони обговорили й те, що держави-члени ЄС мають уже зараз готуватися до впорядкованого переходу, коли дію тимчасового захисту для українців буде завершено.

ЄС також закликає держави-члени підтримати тих, хто розглядає добровільне повернення в Україну. Зокрема, рекомендується створити програми добровільного повернення з урахуванням потреб вимушених мігрантів і спроможностей громад, які їх прийматимуть.

Під час спільної події в Брюсселі було оголошено про створення нової посади – спеціального представника з питань українців у ЄС.

До його обов'язків входитиме посилення координації та відстоювання потреб українціву Європейському Союзі, а також сприяння впровадженню практичних інструментів, зокрема розбудові мережі українських Центрів єдності – просторів підтримки, які надаватимуть консультаційну, юридичну, освітню, психологічну допомогу, підтримку українцям у країні перебування, а також допомогу з добровільним поверненням в Україну.

Очікується, що остаточне рішення про продовження тимчасового захисту буде розглянуто Радою ЄС на засіданні 12-13 червня 2025 року. Наразі тимчасовий захист для українців у ЄС діє до березня 2026 року згідно з рішенням Єврокомісії, ухваленим у жовтні 2023 року.

Нагадаємо, раніше Чернишов заявив, що Україна виступає за продовження дії тимчасового захисту для її громадян на території країн ЄС доти, доки тривають бойові дії.

Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в ЄС мали трохи більше 4,26 млн громадян, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України. Порівняно з кінцем лютого, загальна кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зменшилася на 45 455 осіб.

Найбільше зменшення кількості біженців з України було зафіксовано в Чехії (-32 695 осіб; -8,2%), Швеції (-20 505 осіб; -43,2%) та Литві (-4 845 осіб; -9,9%).