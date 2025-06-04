ЄС хоче ввести нульову квоту на російський газ. Угорщина та Словаччина не зможуть ветувати це рішення, – Bloomberg

Європейська Комісія 17 червня може представити пакет заходів щодо запровадження нульової квоти на імпорт газу з Росії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Пакет також включатиме інструменти для поступового припинення імпорту російської нафти та обмеження нових контрактів на поставки урану та інших ядерних матеріалів.

Офіційні органи ЄС поки не коментували це питання.

Запланована нульова квота на імпорт газу дозволить європейським покупцям посилатися на форс-мажор для розірвання угод із російськими постачальниками. Він буде безпосередньо застосовуватися в усіх державах-членах, і як очікують європейські посадовці, його ефективність буде порівнянною з режимом санкцій.

Для того, щоб цей захід набув чинності в усьому блоці з 27 країн, потрібна буде кваліфікована більшість підтримки національних урядів та більшість Європейського парламенту.

ЄС уникав пропонувати санкції проти російського газу, оскільки опір Угорщини та Словаччини, які продовжують імпортувати газ трубопроводами, позбавить цей захід необхідної одностайної підтримки.

Натомість Єврокомісія планує спиратися на різні положення законодавства ЄС, які дозволяють використовувати інструменти, що вимагають підтримки кваліфікованої більшості.

Такі інструменти зазвичай використовуються в торговельній політиці та можуть бути використані в енергетичній політиці для забезпечення безпеки поставок.

ЄС уже спирався на заходи підтримки кваліфікованої більшості, щоб стримати кризу, яка три роки тому підняла ціни на енергоносії до рекордних значень після скорочення поставок російського газу.

Як Європа хоче відмовитися від російського газу

Раніше видання Politico повідомило, що Франція і Бельгія – одні з найбільших покупців російського скрапленого природного газу в Європі – блокують ухвалення запропонованого Єврокомісією плану відмови від газу з РФ.

на початку травня Єврокомісія презентувала "дорожню карту" REPowerEU Roadmap, яка має забезпечити досягнення повної енергетичної незалежності ЄС від Росії. Вона передбачає припинення імпорту російського газу та нафти, а також поступову відмову від російських технологій у сфері ядерної енергетики.

Щодо газу, Єврокомісія планує підвищити контроль за імпортом російського газу на ринках ЄС, заборонити укладати нові контракти з постачальниками російського газу (трубопроводами та СПГ), а також припинити дію чинних спотових контрактів до кінця 2025 року. Як наслідок, вже до кінця цього року ЄС має зменшити імпорт російського газу на третину і повністю відмовиться від нього до кінця 2027 року.

За даними Єврокомісії, імпорт російського газу до ЄС знизився зі 150 млрд кубометрів у 2021 році до 52 млрд кубометрів у 2024 році, при цьому частка імпорту російського газу зменшилася із 45% до 19%.

Цей план вже розкритикував прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, назвавши його неприпустимим.