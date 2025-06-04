Митниця в травні спрямувала в бюджет понад 55 мільярдів. Які товари принесли найбільше?

В Україні прослідковується тенденція поступового зростання обсягу митних платежів до бюджету. Так, Державна митна служба в травні забезпечила надходження до державного бюджету 55,6 млрд грн митних платежів, що на 14,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це йдеться в повідомленні Держмитслужби.

Зазначена сума надходжень на 7,2 млрд грн перевищує показник травня 2024 року і на 2,4 млрд грн більша в порівнянні з минулим місяцем.

Податкове навантаження на 1 кг товарів зросло на 0,4%.

Серед основних бюджетоформуючих товарів, що забезпечили найбільші надходження минулого місяця, лідерами стали:

нафтопродукти – 13,3 млрд грн;

автомобілі легкові та вантажні – 6,2 млрд грн;

гази нафтові – 1,8 млрд грн;

вугілля кам'яне – 0,9 млрд грн;

телефонні апарати – 0,7 млрд грн.

Водночас у травні зменшився імпорт деяких товарів порівняно з квітнем, що стало причиною зниження митних надходжень до бюджету майже на 3 млрд грн. Зокрема:

інсектициди, гербіциди – на 629 млн грн;

мінеральні добрива – на 525 млн грн;

шини та покришки – на 235 млн грн;

трактори – на 186 млн грн;

ряд інших товарів.

У Держмитслужбі нагадали, що ще одним фактором впливу залишається зростання частки умовно нарахованих митних платежів при ввезенні в Україну окремих товарів відповідно до законодавчо затвердженого переліку пільг.

Так, загальна сума звільнень від сплати митних платежів у травні на 26,6%, або на 5 млрд грн, перевищила показник минулого року і склала 24,1 млрд грн.

Нагадаємо, раніше в Держмитслужбі повідомили, що за підсумками 2024 року рівень "сірого імпорту" в Україні досяг найнижчого показника за всі роки спостережень – 11,6%.

Також стало відомо, що Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перші п'ять місяців 2025 року на 51,6 млрд грн, або на 11% до показників Мінфіну. У травні показники надходжень перевиконано на 5,2 млрд грн.