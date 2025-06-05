БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
212 5

Інвестфонд відбудови між Україною та США може почати роботу до кінця року, – Свириденко

Коли почне роботу Інвестфонд відбудови між Україною та США?

Україна та США обговорили, як запустити фонд корисних копалин до кінця року, і перше засідання фонду очікується в липні.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Reuters.

Як повідомляється, Свириденко провела зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та Корпорацією фінансування розвитку, яка буде партнером фонду корисних копалин.

"І ми обговорили дуже конкретні кроки щодо того, як зробити цей фонд функціонуючим протягом цього року", – сказала Свириденко.

За її словами, планується провести перше засідання правління цього фонду в липні, де буде обговорено, яким буде початковий капітал для початку роботи.

"Ми також повинні прийняти інвестиційну стратегію для цього фонду на наступні кілька років", – додала Свириденко.

Нагадаємо, 23 травня Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду.

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.

Детальніше читайте у матеріалі: Україна та США підписали історичну угоду про надра. Що вона передбачає?

Автор: 

США (4973) фонд (146) копалини (83) надра (50) рідкісноземельні метали (5)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
05.06.2025 11:18 Відповісти
Аж горить стати мільярдерами . Не всеж азметову з пинчуком обкрадати Україну
показати весь коментар
05.06.2025 11:20 Відповісти
У Вікіпедії зазначено, цитую "реальний початок видобутку та отримання перших економічних вигод від нових родовищ можливий орієнтовно через 10 років, а в умовах складної безпекової ситуації - не раніше ніж через 15 років", тобто не з дати укладення чи набрання чинності домовленостей про надра, а через 10-15 для кожного окремого проєкту
показати весь коментар
05.06.2025 11:24 Відповісти
А от обов'язок в України перераховувати частину державного бюджету до спільного фонду виник з дати набрання чинності угод
показати весь коментар
05.06.2025 11:32 Відповісти
грабувати почнуть до зупинки війни,чи рудий з плешивим вже домовилися про спеціальні американські резервації в кордонах України???може хтось отримає шанс видохнути...
показати весь коментар
05.06.2025 11:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 