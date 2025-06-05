Інвестфонд відбудови між Україною та США може почати роботу до кінця року, – Свириденко

Україна та США обговорили, як запустити фонд корисних копалин до кінця року, і перше засідання фонду очікується в липні.

Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Reuters.

Як повідомляється, Свириденко провела зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом та Корпорацією фінансування розвитку, яка буде партнером фонду корисних копалин.

"І ми обговорили дуже конкретні кроки щодо того, як зробити цей фонд функціонуючим протягом цього року", – сказала Свириденко.

За її словами, планується провести перше засідання правління цього фонду в липні, де буде обговорено, яким буде початковий капітал для початку роботи.

"Ми також повинні прийняти інвестиційну стратегію для цього фонду на наступні кілька років", – додала Свириденко.

Нагадаємо, 23 травня Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського Інвестиційного фонду.

1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скот Бессент підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови між урядами України та США. Вона є рамковою, детальні умови роботи фонду визначатимуться окремо.

Уже 8 травня Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.

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