Turkish Airlines хоче відмовитися від частини рейсів до Москви через атаки українських дронів

Найбільша авіакомпанія Туреччини – Turkish Airlines – ініціювала переговори з російською стороною про переведення частини рейсів з московських аеропортів "Шереметьєво", "Внуково" та "Домодєдово" до петербурзького "Пулково".

Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела.

За словами одного з них, із таким самим запитом звернулася інша велика іноземна авіакомпанія, але не уточнила, яка саме.

Втім, раніше повідомлялося про авіакоманію з ОАЕ – Emirates, президент якої допустив перегляд розкладу рейсів до Росії.

Закордонні перевізники змушені переглядати програми регулярних рейсів до Москви через постійні закриття повітряного простору на тлі атак українських безпілотників.

Окрім того, останнім часом із Санкт-Петербурга природно збільшилася кількість пасажирів, що вилітають за кордон.

Аеропорт Санкт-Петербурга неодноразово виконував роль запасного на час закриття повітряного простору над Москвою.

Нагадаємо, цими вихідними Україна завдала удару по чотирьох авіабазах та знищила понад 40 російських літаків. Міністерство оборони Росії заявило, що було атаковано п'ять баз, але лише "кілька літаків" було пошкоджено у двох місцях.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Белая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак – серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом у Службі безпеки Україн уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ "Павутина" становить $7 млрд.