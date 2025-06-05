Міністр фінансів анонсував перегляд бюджету через потреби ЗСУ. В чому причина?

Кабінет Міністрів України найближчим часом звертатиметься до Верховної Ради з пропозицією перегляду державного бюджету на 2025 рік у зв'язку з новими потребами Збройних Сил.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у виступі в парламенті 5 червня, передає Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку з тим, що в нас не завжди можна передбачити ситуацію під час повномасштабної війни й потреби Збройних Сил, найближчим часом ми будемо до вас звертатися з переглядом бюджету. Є звернення міністра оборони про внесення змін до закону України про державний бюджет. [...] Є розуміння того, що на Збройні Сили коштів недостатньо через різні причини ", – сказав Марченко.

За його словами, це не недопрацювання, а необхідність, викликана змінами технологій, поставками зброї від ключових партнерів і активізацією ситуації на полі бою.

"Якщо ви порівняєте бюджетні цифри, якими подавали бюджет в вересні і яким ухвалювався бюджет, цифри повністю відповідають минулорічнім. Але, ви знаєте, ситуацію не можна лінійно спрогнозувати. Ситуація абсолютно асиметрична й потребує іноді досить складних асиметричних рішень", – підсумував Марченко.

Водночас він не назвав параметри перегляду бюджету.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року державний бюджет України щорічно вимушено переглядався у бік збільшення видатків та фінансування через воєнні потреби. Цього року, коли держбюджет затверджено з доходами 2,33 трлн грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги) і видатками 3,93 трлн грн, ідеться про необхідність збільшення витрат на суму до 400-500 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що видатки загального фонду держбюджету Україна на сектор безпеки й оборони за січень-квітень 2025 року склали 765 млрд грн, що становить 64,5% від усієї суми видатків загального фонду бюджету.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнавав, що видатки державного бюджету на придбання зброї і боєприпасів для Збройних Сил України на початку року перевищили заплановані через зменшення обсягів військової допомоги від міжнародних партнерів, тому у другому півріччі для фінансування Сил оборони можуть знадобитися додаткові кошти.