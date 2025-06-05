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Новини
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Міністр фінансів анонсував перегляд бюджету через потреби ЗСУ. В чому причина?

Міністр фінансів анонсував перегляд бюджету через потреби ЗСУ

Кабінет Міністрів України найближчим часом звертатиметься до Верховної Ради з пропозицією перегляду державного бюджету на 2025 рік у зв'язку з новими потребами Збройних Сил.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у виступі в парламенті 5 червня, передає Інтерфакс-Україна. 

"У зв'язку з тим, що в нас не завжди можна передбачити ситуацію під час повномасштабної війни й потреби Збройних Сил, найближчим часом ми будемо до вас звертатися з переглядом бюджету. Є звернення міністра оборони про внесення змін до закону України про державний бюджет. [...] Є розуміння того, що на Збройні Сили коштів недостатньо через різні причини ", – сказав Марченко.

За його словами, це не недопрацювання, а необхідність, викликана змінами технологій, поставками зброї від ключових партнерів і активізацією ситуації на полі бою.

"Якщо ви порівняєте бюджетні цифри, якими подавали бюджет в вересні і яким ухвалювався бюджет, цифри повністю відповідають минулорічнім. Але, ви знаєте, ситуацію не можна лінійно спрогнозувати. Ситуація абсолютно асиметрична й потребує іноді досить складних асиметричних рішень", – підсумував Марченко.

Водночас він не назвав параметри перегляду бюджету.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року державний бюджет України щорічно вимушено переглядався у бік збільшення видатків та фінансування через воєнні потреби. Цього року, коли держбюджет затверджено з доходами 2,33 трлн грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги) і видатками 3,93 трлн грн, ідеться про необхідність збільшення витрат на суму до 400-500 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що видатки загального фонду держбюджету Україна на сектор безпеки й оборони за січень-квітень 2025 року склали 765 млрд грн, що становить 64,5% від усієї суми видатків загального фонду бюджету.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнавав, що видатки державного бюджету на придбання зброї і боєприпасів для Збройних Сил України на початку року перевищили заплановані через зменшення обсягів військової допомоги від міжнародних партнерів, тому у другому півріччі для фінансування Сил оборони можуть знадобитися додаткові кошти.

Автор: 

бюджет (1830) оборона (516) ЗСУ (381) Марченко Сергій (253)


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Якби не зєлєні, можна було б повірити.
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05.06.2025 12:19 Відповісти
Головне в прокурорів-інвалідів в 40 років пенсії не відбирайте. В окопах воїни почекають на зарплати.
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05.06.2025 12:21 Відповісти
"Є розуміння того, що на Збройні Сили коштів недостатньо через різні причини ", - сказав Марченко Джерело: https://censor.net/n3556285
ННасппрравді приичина одна - злодійкувата зелена влада. А от відмазки і правда різні : від асфальтв, якого не буде, коли фінансуватиметься збільшення армії до національного кешбеку для своїх і нові (старі) кацапські ядрьоні реактори для Галущенка.
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05.06.2025 12:27 Відповісти
Ну да, ми ж планували, що "все закінчиться" цього року, і настане "справедливий і потужний світ"...
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05.06.2025 12:28 Відповісти
Не хватает на средние зарплаты 50т.грн. госчиноникам?!?!🤡😳😅😅
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05.06.2025 12:31 Відповісти
Мабуть різатимуть зарплати і премії прокурорам, продаватимуть з молотка депутатські службові квартири, збільшуватимуть об'єми розкуркулень при корупційних злочинах (і робитимуть покарання невідворотним) і так далі.

Або подорожчають яблука і приходитимуть листи щастя за ОЛХ.
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05.06.2025 12:32 Відповісти

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