Втрати сільського господарства України внаслідок війни перевищили $11 мільярдів, – Інститут аграрної економіки

Прямі втрати сільського господарства України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії та тимчасової окупації територій станом на початок 2025 року склали $11,2 млрд.

Про це свідчать підрахунки Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Зокрема, суми втрат наступні:

від знищення та пошкодження сільськогосподарської техніки на суму $6,5 млрд (58%);

від руйнування та виведення з ладу зерносховищ – $1,9 млрд (17%);

внаслідок викрадення та втрати факторів виробництва та готової продукції – $1,9 млрд (17%);

від іншої нанесеної шкоди – $0,9 млрд (8%).

Серед видів сільськогосподарської техніки найбільші втрати припадають на:

сільськогосподарські трактори – близько 30 тис. одиниць;

комбайни – 2,5 тис.;

сівалки – 11,0 тис.;

плуги – 8,7 тис.

Як повідомлялося, гірничодобувний сектор України за три роки розв'язаної Росією повномасштабної війни через окупацію української території та бойові дії вздовж лінії фронту протяжністю понад 1000 км зазнав збитків близько на 70 трлн грн ($1,7 трлн).

До того стало відомо, що транспортний сектор України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни вже зазнав збитків на понад $36 млрд.