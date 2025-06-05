Власник "Даринку" купує частину бізнес-центру "Леонардо" і ТРЦ "Україна" в центрі Києва

Група компаній City Capital Group, що належить Оферу Керзнеру, стане власником двох активів у центрі Києва – першої черги БЦ "Леонардо" і ТРЦ "Універмаг "Україна".

Про це пише Forbes Ukraine з посиланням на топменеджерів з ринку комерційної нерухомості та інвесткомпаній.

Продавцем є ірландська банківська корпорація IBRC.

"Люблю Україну, вірю в країну та її потенціал. Ми інвестуємо в Україну вже багато років і хотіли б продовжувати тут бізнес", – заявив бенефіціарний власник City Capital Group Офер Керзнер.

БЦ "Леонардо" складається з двох черг загальною площею 60 тис. кв. м. Керзнер купує першу – її відкрили у 2005 році в будівлі колишнього готелю. Реконструкцією займалася компанія "Ярославів Вал" Леоніда Юрушева. Площа об’єкту складає 23,16 тис. кв. м.

Площа "Універмагу "Україна" – 45,33 тис. кв. м, у ньому представлені такі магазини, як "Велмарт", Brocard, Intertop, Pandora, Jysk, Reserved і Sinsay.

Видання Forbes Ukraine оцінює суму угоди на рівні $70-100 млн. Додатково будуть враховуватися інвестиції в модернізацію об'єктів.

Про покупця

Офер Керзнер розпочав бізнес в Україні в 1998 році, а в 2007 – сформував групу компаній City Capital Group. У портфелі City Capital Group – шість комерційних об'єктів у столиці.

Серед них бізнес-центри Platforma Korolenkivska і Platforma Office Club, маркет-мол "Даринок" та "Арт-завод Платформа".

Як повідомлялося наприкінці травня, власник бізнесцентру "Парус" і готелю "Україна", а також кіберспортивної команди NAVI Максим Кріппа купує ТОВ "Міжнародний виставковий центр" (МВЦ) – найбільший виставковий комплекс у країні.