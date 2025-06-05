БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
412 6

"Жодного негативу немає": У Нацбанку прокоментували наслідки дефолту за ВВП-варантами

У Нацбанку пояснили наслідки дефолту за ВВП-варантами

Відмова України сплатити виплати $665,5 мільйона власникам державних деривативів (ВВП-варантів) у встановлений строк 2 червня не матиме негативного впливу на фінансову стабільність.

Про це заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій розповів на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми не бачимо жодних негативних проявів… Жодного негативу нема. Відбувається і продовжується процес переговорний щодо напрацювання умов реструктуризації", – сказав Гелетій.

Він нагадав, що Нацбанк не є учасником цього процесу, хоча у портфелі Нацбанку є ВВП-варанти на $44 млн із загального обсягу їх випуску на $3,24 млрд.

"Як ви знаєте, з минулого року діє мораторій на виплату варантів. Тому все в руках уряду, під контролем уряду та без ризиків для фінансової стабільності", – підсумував Гелетій.

Читайте також: Обходили валютні обмеження: В Україні змінять механізм торгівлі валютними ОВДП на вимогу МВФ (оновлено)

Як повідомлялося, раніше Україна відмовилась здійснити виплати власникам державних деривативів (ВВП-варантів) у встановлений строк 2 червня, заявило Міністерство фінансів. Сума платежу пала становити $665,45 млн. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global оцінило це як дефолт за ВВП-варантами. 

У Мінфіні нагадали, що у серпні 2024 року уряд запровадив мораторій на виплати за не реструктуризованими облігаціями. При цьому з умов державних деривативів було вилучено положення про крос-дефолт.

"Це означає, що дотримання мораторію на виплати за державними деривативами не призводить до крос-дефолту за зобов'язаннями по облігаціях зовнішньої державної позики та не створює загрози для фінансової стабільності держави", – наголосили у міністерстві.

Раніше власники випущених у 2015 році державних деривативів (так званих ВВП-варантів) не погодилися на пропозицію уряду для реструктуризації заборгованості за цими цінними паперами.

Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца заявляв, що Україна не поспішатиме з реструктуризацією ВВП-варантів, навіть якщо доведеться допустити за ними дефолт.

Автор: 

ВВП (1159) держборг (1097) дефолт (98) Мінфін (2948) НБУ (9356) облігації (1476) євробонди (633)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звичайно. От у мене нема ніяких варантов і мені пох краще б вони б були канєшно, але і так нормально
показати весь коментар
05.06.2025 18:01 Відповісти
Действительно, подумаешь, какой то там дефолт, ерунда, инвесторы все скоро ломанутся в Украину
показати весь коментар
05.06.2025 18:05 Відповісти
Відмова України сплатити виплати $665,5 мільйона власникам державних деривативів (ВВП-варантів) у встановлений строк 2 червня не матиме негативного впливу на фінансову стабільність

Навряд чи хоч один з таких добродіїв є на Цензорі.
Тобто, всім чи фіолетово, чи погуй.
показати весь коментар
05.06.2025 18:09 Відповісти
Это еще "золотой дождь" в глаза плебса или что-то посильнее и повонючее?
показати весь коментар
05.06.2025 18:13 Відповісти
Я теж не бачу жодного негативу в загибелі Титаніка.
Тай де тому негативу взятися, коли про це не скаже жоден зермаківський пропагандон, зараз же не Порошенко президент.
показати весь коментар
05.06.2025 18:28 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2025 18:28 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 