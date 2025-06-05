"Жодного негативу немає": У Нацбанку прокоментували наслідки дефолту за ВВП-варантами
Відмова України сплатити виплати $665,5 мільйона власникам державних деривативів (ВВП-варантів) у встановлений строк 2 червня не матиме негативного впливу на фінансову стабільність.
Про це заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій розповів на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми не бачимо жодних негативних проявів… Жодного негативу нема. Відбувається і продовжується процес переговорний щодо напрацювання умов реструктуризації", – сказав Гелетій.
Він нагадав, що Нацбанк не є учасником цього процесу, хоча у портфелі Нацбанку є ВВП-варанти на $44 млн із загального обсягу їх випуску на $3,24 млрд.
"Як ви знаєте, з минулого року діє мораторій на виплату варантів. Тому все в руках уряду, під контролем уряду та без ризиків для фінансової стабільності", – підсумував Гелетій.
Як повідомлялося, раніше Україна відмовилась здійснити виплати власникам державних деривативів (ВВП-варантів) у встановлений строк 2 червня, заявило Міністерство фінансів. Сума платежу пала становити $665,45 млн. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global оцінило це як дефолт за ВВП-варантами.
У Мінфіні нагадали, що у серпні 2024 року уряд запровадив мораторій на виплати за не реструктуризованими облігаціями. При цьому з умов державних деривативів було вилучено положення про крос-дефолт.
"Це означає, що дотримання мораторію на виплати за державними деривативами не призводить до крос-дефолту за зобов'язаннями по облігаціях зовнішньої державної позики та не створює загрози для фінансової стабільності держави", – наголосили у міністерстві.
Раніше власники випущених у 2015 році державних деривативів (так званих ВВП-варантів) не погодилися на пропозицію уряду для реструктуризації заборгованості за цими цінними паперами.
Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца заявляв, що Україна не поспішатиме з реструктуризацією ВВП-варантів, навіть якщо доведеться допустити за ними дефолт.
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Навряд чи хоч один з таких добродіїв є на Цензорі.
Тобто, всім чи фіолетово, чи погуй.
Тай де тому негативу взятися, коли про це не скаже жоден зермаківський пропагандон, зараз же не Порошенко президент.