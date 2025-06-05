"Жодного негативу немає": У Нацбанку прокоментували наслідки дефолту за ВВП-варантами

Відмова України сплатити виплати $665,5 мільйона власникам державних деривативів (ВВП-варантів) у встановлений строк 2 червня не матиме негативного впливу на фінансову стабільність.

Про це заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій розповів на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми не бачимо жодних негативних проявів… Жодного негативу нема. Відбувається і продовжується процес переговорний щодо напрацювання умов реструктуризації", – сказав Гелетій.

Він нагадав, що Нацбанк не є учасником цього процесу, хоча у портфелі Нацбанку є ВВП-варанти на $44 млн із загального обсягу їх випуску на $3,24 млрд.

"Як ви знаєте, з минулого року діє мораторій на виплату варантів. Тому все в руках уряду, під контролем уряду та без ризиків для фінансової стабільності", – підсумував Гелетій.

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Як повідомлялося, раніше Україна відмовилась здійснити виплати власникам державних деривативів (ВВП-варантів) у встановлений строк 2 червня, заявило Міністерство фінансів. Сума платежу пала становити $665,45 млн. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global оцінило це як дефолт за ВВП-варантами.

У Мінфіні нагадали, що у серпні 2024 року уряд запровадив мораторій на виплати за не реструктуризованими облігаціями. При цьому з умов державних деривативів було вилучено положення про крос-дефолт.

"Це означає, що дотримання мораторію на виплати за державними деривативами не призводить до крос-дефолту за зобов'язаннями по облігаціях зовнішньої державної позики та не створює загрози для фінансової стабільності держави", – наголосили у міністерстві.

Раніше власники випущених у 2015 році державних деривативів (так званих ВВП-варантів) не погодилися на пропозицію уряду для реструктуризації заборгованості за цими цінними паперами.

Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца заявляв, що Україна не поспішатиме з реструктуризацією ВВП-варантів, навіть якщо доведеться допустити за ними дефолт.