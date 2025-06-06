Доходи на ринку фіксованого інтернету в Україні впали на 30%. Це найнижчий показник за три роки

Доходи на ринку фіксованого інтернету в Україні в четвертому кварталі минулого року впали на 30% після заборони спрощеної системи оподаткування для інтернет-постачальників.

Про це свідчить аналіз Офісу ефективного регулювання BRDO.

Так, доходи ринку впали на 30% – до 4,3 млрд грн порівняно з третім кварталом 2024 року. Це найнижчий показник з кінця 2022 року.

Кількість користувачів фіксованого інтернету скоротилася на 3,5% – до 8,2 млн абонентів порівняно з першим півріччям 2024 року.

Водночас звітність щодо абонентів є рекордно неповною в 2024 році: понад 40% компаній, які звітували про доходи, не надали даних про абонентську базу. Така неповнота звітності фіксується вперше з 2021 року.

Станом на кінець минулого року до списку найбільших компаній увійшли нові гравці – ПАТ "Фарлеп-Інвест" і ТОВ НВП "Тенет", тоді як ТОВ "Мега Лінк" і ТОВ "Гігатранс Україна" вибули.

Лідери за доходами торік залишаються незмінними:

АТ "Укртелеком" – 1,64 млрд грн;

ПАТ "Київстар" – 1,54 млрд грн;

ТОВ "Воля-Кабель" – 0,83 млрд грн;

ПАТ "Датагруп" – 0,69 млрд грн.

Водночас лідерами ринку фіксованого інтернету за розміром абонентської бази стали:

ПрАТ "Київстар" – 1,15 млн абонентів;

АТ "Укртелеком" – 445 тис. абонентів;

ТОВ "Воля-Кабель" – 391 тис. абонентів;

ТОВ НВП "Хоум-Нет" – 209 тис. абонентів;

ПрАТ "Фарлеп-Інвест" – 149 тис. абонентів.

Вплив відміни спрощеного оподаткування

Нагадаємо, в жовтні минулого року повідомлялося, що майже третина операторів електронних комунікацій, які надавали послуги доступу до інтернету в Україні, – 1316 суб'єктів – припинила роботу після заборони працювати на спрощеній формі оподаткування.

До того голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звинуватив провадерів інтернету у використанні ФОП для мінімізації сплати податків. За його оцінками, у "сірій зоні" працюють близько 3,5 тис. із 4,5 тис. зареєстрованих постачальників послуг фіксованого зв’язку та інтернету.

За словами Гетманцева, завдяки скасуванню спрощеної системи оподаткування при наданні послуг з доступу до мережі інтернет держава планує додатково зібрати більше 3 млрд грн на рік.

Згодом Державна податкова служба попередила, що з 1 жовтня всі провайдери інтернету, які перебувають на спрощеній системі оподаткування і зареєстровані як фізособи-підприємці (ФОП), мають перейти на загальну систему оподаткування.

Також Гетманцев заперечив підвищення тарифів на послугу доступу до мережі інтернет після скасування можливості для провайдерів використовувати спрощену систему оподаткування.

"Вітаю зі святом детінізації галузі телекому. Від сьогодні (1 жовтня, – ред.) всі провайдери фіксованого інтернету працюють виключно на загальній системі оподаткування. Жодних подрібнень на 300 ФОПів. Закон один для всіх. Як і має бути в європейській країні. І ні, жодних підвищень вартості послуг не буде. Це все дешевий вкид", – написав тоді Гетманцев у Telegram.

У коментарях під його дописом читачі навели численні приклади підвищення тарифів провайдерами інтернету, які користувачі отримали останнім часом.