Резерви Нацбанку зменшилися у травні на $2,2 мільярда. Минулого місяця вони були рекордними
Міжнародні резерви України станом на 1 червня цього року складали $44,54 млрд – за травень вони зменшилися на 4,6%.
Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.
Зокрема, Національний банк у травні продав на валютному ринку $2,96 млрд та викупив до резервів $1,3 млн.
На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло $1,36 млрд, і з цієї суми:
- $1,13 млрд – від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- $227,6 млн – від розміщення валютних ОВДП.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $310,1 млн, із яких:
- $184,4 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
- $67,1 млн – обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;
- $30,2 млн – обслуговування та погашення боргу перед Європейським банком реконструкції та розвитку;
- $28,4 млн – сплата іншим міжнародним кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $296,3 млн.
У Нацбанку зазначили, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.
Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 травня становили $46,68 млрд, таким чином ставши історично рекордними.
Міжнародні резерви України на 1 квітня становили $42,38 мільярда. У березні вони зросли на 5,6%, або на $2,23 млрд.
Станом на 1 березня 2025 року міжнародні резерви України становили $40,1 млрд. У лютому вони зменшилися на 6,7%.
Станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України становили $43 млрд. У січні вони зменшилися на 1,8%. На початок року резерви перебували на рекордному рівні – $43,79 млрд.
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