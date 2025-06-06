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Новини
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Резерви Нацбанку зменшилися у травні на $2,2 мільярда. Минулого місяця вони були рекордними

Міжнародні резерви України в травні опустилися до $44,5 мільярда

Міжнародні резерви України станом на 1 червня цього року складали $44,54 млрд – за травень вони зменшилися на 4,6%.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Зокрема, Національний банк у травні продав на валютному ринку $2,96 млрд та викупив до резервів $1,3 млн. 

На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло $1,36 млрд, і з цієї суми:

  • $1,13 млрд – від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • $227,6 млн – від розміщення валютних ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $310,1 млн, із яких:

  • $184,4 млн – обслуговування та погашення валютних ОВДП;
  • $67,1 млн – обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;
  • $30,2 млн – обслуговування та погашення боргу перед Європейським банком реконструкції та розвитку;
  • $28,4 млн – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $296,3 млн.

У Нацбанку зазначили, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 травня становили $46,68 млрд, таким чином ставши історично рекордними.

Міжнародні резерви України на 1 квітня становили $42,38 мільярда. У березні вони зросли на 5,6%, або на $2,23 млрд.

Станом на 1 березня 2025 року міжнародні резерви України становили $40,1 млрд. У лютому вони зменшилися на 6,7%.

Станом на 1 лютого 2025 року міжнародні резерви України становили $43 млрд. У січні вони зменшилися на 1,8%. На початок року резерви перебували на рекордному рівні – $43,79 млрд.

Автор: 

валютний резерв (198) НБУ (9362) золотовалютний резерв (249)


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А шо ж виочикували коли ZE шмагаль ахметова та пінчуковсько-коломойшими слуги гроши витрачають на різні кешбеки, квітники, барабани, дороги тощо та виплачують довбням по 1000 гр. з нашого карману від ім'яні ZE замість того шоб все це спрямувати на СОУ та оборону промисловість.
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06.06.2025 14:42 Відповісти
слава и пышному и гетьманцеву и шмыгалю!!!
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06.06.2025 14:47 Відповісти
зменилилися - що це за слово таке?
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06.06.2025 15:01 Відповісти

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