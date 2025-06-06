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Імпорт товарів в Україну вдвічі перевищив експорт. Що та звідки завозили?. ІНФОГРАФІКА

Імпорт товарів в Україну вдвічі перевищив експорт

Товарообіг України за п'ять місяців цього року склав $48,2 млрд. Так, протягом січня-травня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $31,3 млрд, а експортували – на $16,9 млрд.

Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.

Оподаткований імпорт склав $23,8 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-травні 2025 року склало $0,51 за кілограм.

Країнами, з яких найбільше імпортували товарів до України, стали:

  • Китай – $6,5 млрд,
  • Польща – $2,9 млрд,
  • Німеччина – $2,6 млрд.

Експортували з України найбільше до:

  • Польщі – на $2 млрд,
  • Туреччини – на $1,4 млрд,
  • Італії – на $1 млрд.

За зазначений період 68% експорту склали такі категорії товарів:

  • машини, устаткування та транспорт – $11,9 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 75,6 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів);
  • продукція хімічної промисловості – $5,2 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 41 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів);
  • паливно-енергетичні – $4 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 72,6 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів).

До ТОП-3 найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари – $9,7 млрд,
  • метали та вироби з них – $1,9 млрд,
  • машини, устаткування та транспорт – $1,5 млрд.

За п'ять місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 121,6 млн грн.

Імпорт товарів в Україну вдвічі перевищив експорт

Як повідомлялося, за січень-квітень 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $24,8 млрд, а експортували – на $13,3 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $18,8 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.

До того стало відомо, що впродовж січня-квітня 2025 року митниці виявили 3 288 порушень митних правил на майже 2,9 млрд грн.

Автор: 

імпорт (2358) товарообіг (221) експорт (3868) Державна митна служба (484)


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