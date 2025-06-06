Імпорт товарів в Україну вдвічі перевищив експорт. Що та звідки завозили?. ІНФОГРАФІКА
Товарообіг України за п'ять місяців цього року склав $48,2 млрд. Так, протягом січня-травня 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $31,3 млрд, а експортували – на $16,9 млрд.
Про це йдеться в повідомленні Державної митної служби.
Оподаткований імпорт склав $23,8 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні-травні 2025 року склало $0,51 за кілограм.
Країнами, з яких найбільше імпортували товарів до України, стали:
- Китай – $6,5 млрд,
- Польща – $2,9 млрд,
- Німеччина – $2,6 млрд.
Експортували з України найбільше до:
- Польщі – на $2 млрд,
- Туреччини – на $1,4 млрд,
- Італії – на $1 млрд.
За зазначений період 68% експорту склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт – $11,9 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 75,6 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів);
- продукція хімічної промисловості – $5,2 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 41 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів);
- паливно-енергетичні – $4 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 72,6 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів).
До ТОП-3 найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари – $9,7 млрд,
- метали та вироби з них – $1,9 млрд,
- машини, устаткування та транспорт – $1,5 млрд.
За п'ять місяців 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 121,6 млн грн.
Як повідомлялося, за січень-квітень 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $24,8 млрд, а експортували – на $13,3 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $18,8 млрд, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.
До того стало відомо, що впродовж січня-квітня 2025 року митниці виявили 3 288 порушень митних правил на майже 2,9 млрд грн.
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