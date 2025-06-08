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Відзавтра на "Укрпошті" можна буде отримувати посилки поза чергою. Які умови?

Як на

Із понеділка, 9 червня, у відділеннях "Укрпошти" можна буде отримувати до 5 посилок поза чергою.

Про це йдеться в повідомленні компанії. 

"Усі, хто приходить на пошту тільки по посилки, можуть забирати їх поза чергою. Зокрема йдеться про відділення, де наразі немає окремого віконця для видачі відправлень. Обмеження – 5 посилок. Скажіть операторці чи оператору, що вам лише отримати, та не очікуйте подовгу", – сказано в повідомленні.

В "Укрпошті" зазначили,що в травні 98% посилок по Україні компанія доставила вчасно.

"Усе завдяки автоматизації сортування та оптимізації логістичних маршрутів. Причиною тих 2% затримок були ворожі обстріли на Донеччині, Сумщині й Херсонщині. У світі показником якості доставки вважається 95%, а лідери ринку, FedEx та UPS, пишаються своїми 95-97%", – додали в компанії.

Раніше генеральний директор компанії Ігор Смілянський повідомляв, що запуск нового мобільного застосунку "Укрпошти" має відбутися до кінця першої половини року.

До того стало відомо, що "Укрпошта" за підсумками роботи у 2024 році отримала чистий збиток у розмірі 413,2 млн грн.

Автор: 

пошта (244) Укрпошта (800) доставка (214)


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