Адміністрація Трампа хоче ослабити законопроєкт про санкції проти Росії заради стосунків з Москвою, – WSJ

Адміністрація президента Дональда Трампа непублічно спонукає сенатора-республіканця Ліндсі Грема помʼякшити свій законопроєкт про запровадження санкцій проти Росії, який має переважну підтримку в Сенаті.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників видання, протягом останніх тижнів представники Білого дому неофіційно зв'язувалися з офісом Грема, закликаючи його пом'якшити законопроєкт.

Зокрема, вони наполягали додати до нього формулювання, які дозволили б президенту США самостійно вирішувати, щодо кого запроваджувати санкції. Крім того, пропонувалося замінити у тексті законопроєкту слово "має" на слово "може", що зробило б запровадження санкцій необов'язковим.

Однак співрозмовники видання у Конгресі зауважують, що подібні зміни зроблять закон "беззубим", особливо враховуючи, що зараз президент уже має достатню свободу у питаннях санкційної політики.

Співавтор законопроєкту від Демократичної партії, сенатор Річард Блюменталь підтвердив, що такі переговори з адміністрацією справді тривають, але відмовився обговорювати деталі.

WSJ зауважує, що ініціативи Білого дому можуть значно послабити законопроект про санкції проти Росії, оскільки Трамп прагне налагодити свої відносини з Москвою, а не карати її за продовження вторгнення в Україну.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем очікує, що сенат США запровадить нові санкції проти Росії до початку саміту "Великої сімки", який відбудеться 15–17 червня в Канаді.

Законопроєкт Грема-Блюменталя щодо санкцій проти РФ

1 квітня стало відомо, що до Сенату США внесено законопроєкт про нові санкційні заходи проти Росії. Згідно з документом, може бути запроваджено 500% тариф на імпорт товарів із країн, які продовжують закуповувати російську нафту та іншу сировину.

Пропоновані заходи спрямовані на посилення економічного тиску на Росію і створення додаткових перешкод для країн, які продовжують торгівлю російськими енергоресурсами.

Ініціатива представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом і сенатором-демократом Річардом Блюменталем.

Наразі відомо, законопроєкт підтримує 82 сенатори США зі 100.